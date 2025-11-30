Mucho Suero del Castellón para mantener el maleficio amarillo

La UD vio romper su condición de invicto a domicilio, sufriendo su primera derrota en una plaza maldita para los amarillos con un solitario gol del atacante madrileño

Barcia tuvo que multipicarse en la retaguardia amarilla, durante el choque ante el Castellón en tierras levantinas.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:58 | Actualizado 22:44h.

Golpe de realidad en Castellón para una UD que no solo no logró romper su maleficio en Castalia, sino que además perdió su condición de invicto a domiclio en esta Liga 'Hypertensiones' con un solitario gol de Suero en la segunda parte (1-0).

Los amarillos saltaron al césped de Castalia con su habitual retaguardia, conformada por la solidez de Barcia y la polivalencia de Mika Mármol, apuntalada en los costados por Clemente y Marvin Park. En la sala de máquinas, Loiodice y Amatucci capitalizaron una vez más el juego de creación, mientras Viti y Pejiño ponían el puñal en las bandas y Fuster acompañaba a Lukovic en vanguardia.

No obstante, y posiblemente por la buena dinámica de los dos equipos en este tramo de campaña, el inicio del choque pecó de respeto y anestesia, tornándose ciertamente soporífera hasta el minuto 11, donde el Castellón comenzó a abrir fuego con un latigazo de Mabil desde el flanco derecho que despejó a bocajarro Dinko Horkas.

De hecho, al equipo isleño le costó discutir la pelota ante el equipo albinegro, que marcaba la pauta con cierto descaro -con un 56% de posesión de los locales- aunque sin excesiva pólvora. Tanto Cámara y Mabil erosionaban la trinchera insular con una dosis extra de músculo, mientras que la medular amarilla no lograba generar fútbol y Lukovic seguía sin noticias del balón.

Ya en el minuto 21, el balcánico enganchó el primer disparo para su equipo, pero se topó de lleno con la zaga. A partir de ahí, la UD acumulaba hombres y faltas atrás, consciente de que iba a ser, una vez más, un encuentro de cocción lenta.

Fuster lo probó con un pase milimétrico para Milos que desactivó el meta local Matthys, pero a la contra, en un magistral toma y daca entre Camara y Gerenabarrena que terminó desbaratando Horkas. Pero a Dinko le quedaban dos sustos más de Camara y Pablo Santiago por abortar, en un desenlace de la primera parte que pasó de sainete isleño a conato de drama.

Por suerte para Luis García, concluyó el primer acto sin goles, pero su libreto comenzaba a presentar arabescos torcidos. El plan de partido no estaba saliendo por ningún lado.

Cambio de guion

En la reanudación, el guion del encuentro cambió gradualmente y en el minuto 50, Viti se asomó a la guarida del equipo orellut con un lanzamiento desde el flanco derecho que se marchó por encima del larguero.

Sin embargo, el Castellón volvió poco después a la carga, con un Mabil que se plantó en solitario en la portería defendida por Horkas, si bien su disparo salió muy desviado a la izquierda.

Un buen número de aficionados amarillos hicieron acto de presencia en Castalia. LaLiga

Algo había cambiado. El Castellón se mostraba más ciclotímica en ataque y la UD conseguía propiciar un sucedáneo de buen fútbol, aunque a rachas. No era, ni mucho menos, una mejora sustancial, pero al menos ya se habían cerrado las vías de agua de la primera parte.

Al 66' comenzó Luis Garcia a agitar la coctelera: Iván Gil saltó al campo en sustitución de Pejiño, disfrutando dos minutos después de la primera ocasión a pase de Marvin.

También Pablo Herández estrujó su banquillo y sacó más artillería: Cipenga, Marckanich y Suero. El Castellón iba con todo. Y en ese particular órdago orellut, sería el propo Suero el que engancharía un zapatazo ajustado al primer palo al que nada pudo hacer Horkas (1-0, min. 76).

Amatucci intenta despejar, ante la mirada de Loiodice al fono. LaLiga

Pero de poco sirvieron los últimos cartuchos de los isleños. El Castellón se mostró más pragmático y efectivo ante una UD que tuvo que capitular. Ahora toca pasar página y cicatrizar heridas tras una hoja de ruta que había sido inmejorable hasta esta parada en Castalia.

Ficha técnica:

1 - Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra (Suero, min.70); Barri (Doué, min.57), Gerenabarrena; Mabil, Pablo Santiago (Cipenga, min.57), Calatrava (Brignani, min.82) y Camara (Markanich, min.70).

0 - Las Palmas: Horkas; Marvin, Clemente (Iñaki, min.86), Barcia, Mika Marmol; Viti, Pejiño (Iván Gil,m.66), Loiodice, Amatucci (Cristian, min.86); Lukovic (Jesé, min.79) y Manu Fuster (Jonathan Viera, min.79).

Gol: 1-0, m.76: Suero.

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Barri y a Camara por el Castellón y a Clemente, Mika Marmol y Viti en Las Palmas.

Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 9.981 espectadores de los que un centenar eran aficionados canarios.