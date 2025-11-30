Mucho Suero del Castellón para mantener el maleficio amarillo
Fútbol ·La UD vio romper su condición de invicto a domicilio, sufriendo su primera derrota en una plaza maldita para los amarillos con un solitario gol del atacante madrileño
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:58
Golpe de realidad en Castellón para una UD que no solo no logró romper su maleficio en Castalia, sino que además perdió su condición de invicto a domiclio en esta Liga 'Hypertensiones' con un solitario gol de Suero en la segunda parte (1-0).
Los amarillos saltaron al césped de Castalia con su habitual retaguardia, conformada por la solidez de Barcia y la polivalencia de Mika Mármol, apuntalada en los costados por Clemente y Marvin Park. En la sala de máquinas, Loiodice y Amatucci capitalizaron una vez más el juego de creación, mientras Viti y Pejiño ponían el puñal en las bandas y Fuster acompañaba a Lukovic en vanguardia.
No obstante, y posiblemente por la buena dinámica de los dos equipos en este tramo de campaña, el inicio del choque pecó de respeto y anestesia, tornándose ciertamente soporífera hasta el minuto 11, donde el Castellón comenzó a abrir fuego con un latigazo de Mabil desde el flanco derecho que despejó a bocajarro Dinko Horkas.
De hecho, al equipo isleño le costó discutir la pelota ante el equipo albinegro, que marcaba la pauta con cierto descaro -con un 56% de posesión de los locales- aunque sin excesiva pólvora. Tanto Cámara y Mabil erosionaban la trinchera insular con una dosis extra de músculo, mientras que la medular amarilla no lograba generar fútbol y Lukovic seguía sin noticias del balón.
Ya en el minuto 21, el balcánico enganchó el primer disparo para su equipo, pero se topó de lleno con la zaga. A partir de ahí, la UD acumulaba hombres y faltas atrás, consciente de que iba a ser, una vez más, un encuentro de cocción lenta.
Fuster lo probó con un pase milimétrico para Milos que desactivó el meta local Matthys, pero a la contra, en un magistral toma y daca entre Camara y Gerenabarrena que terminó desbaratando Horkas. Pero a Dinko le quedaban dos sustos más de Camara y Pablo Santiago por abortar, en un desenlace de la primera parte que pasó de sainete isleño a conato de drama.
Por suerte para Luis García, concluyó el primer acto sin goles, pero su libreto comenzaba a presentar arabescos torcidos. El plan de partido no estaba saliendo por ningún lado.
Cambio de guion
En la reanudación, el guion del encuentro cambió gradualmente y en el minuto 50, Viti se asomó a la guarida del equipo orellut con un lanzamiento desde el flanco derecho que se marchó por encima del larguero.
Sin embargo, el Castellón volvió poco después a la carga, con un Mabil que se plantó en solitario en la portería defendida por Horkas, si bien su disparo salió muy desviado a la izquierda.
Algo había cambiado. El Castellón se mostraba más ciclotímica en ataque y la UD conseguía propiciar un sucedáneo de buen fútbol, aunque a rachas. No era, ni mucho menos, una mejora sustancial, pero al menos ya se habían cerrado las vías de agua de la primera parte.
Al 66' comenzó Luis Garcia a agitar la coctelera: Iván Gil saltó al campo en sustitución de Pejiño, disfrutando dos minutos después de la primera ocasión a pase de Marvin.
También Pablo Herández estrujó su banquillo y sacó más artillería: Cipenga, Marckanich y Suero. El Castellón iba con todo. Y en ese particular órdago orellut, sería el propo Suero el que engancharía un zapatazo ajustado al primer palo al que nada pudo hacer Horkas (1-0, min. 76).
Pero de poco sirvieron los últimos cartuchos de los isleños. El Castellón se mostró más pragmático y efectivo ante una UD que tuvo que capitular. Ahora toca pasar página y cicatrizar heridas tras una hoja de ruta que había sido inmejorable hasta esta parada en Castalia.
Ficha técnica:
1 - Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra (Suero, min.70); Barri (Doué, min.57), Gerenabarrena; Mabil, Pablo Santiago (Cipenga, min.57), Calatrava (Brignani, min.82) y Camara (Markanich, min.70).
0 - Las Palmas: Horkas; Marvin, Clemente (Iñaki, min.86), Barcia, Mika Marmol; Viti, Pejiño (Iván Gil,m.66), Loiodice, Amatucci (Cristian, min.86); Lukovic (Jesé, min.79) y Manu Fuster (Jonathan Viera, min.79).
Gol: 1-0, m.76: Suero.
Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Barri y a Camara por el Castellón y a Clemente, Mika Marmol y Viti en Las Palmas.
Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 9.981 espectadores de los que un centenar eran aficionados canarios.