No sólo calima: la Aemet anuncia heladas en Canarias durante el puente de diciembre Este sábado se esperan precipitaciones débiles y las temperaturas se mantendrán estables

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de diciembre 2025, 06:00

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia no solo calima para este puente de la Constitución, sino que avisa de una helada en los próximos días que hará muy notable un constraste en el tiempo.

En general, los cielos tendrán intervalos de nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso y con intervalos matinales de nubes bajas en el norte. No se descartan lluvias débiles ocasionales durante la madrugada. Habrá presencia de calima ligera, más significativa en medianías por la tarde, lo que provocará un aumento de las temperatura. Viento de componente este, más intenso en costas del sur y del norte durante las horas centrales.

El domingo la calima será notable, con concentraciones que podrán ser significativas en superficie y esto causará un ascenso de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas sufrirán pocos cambios.

El lunes los cielos estarán poco nubosos en general con algún intervalo de nubes altas y la calima seguirá presente así como el aumento de las temperaturas máximas. En cuanto al viento, será flojo en general con predominio del sureste.

El tiempo por islas

Lanzarote

Intervalos de nubes medias y altas con ligera calima. No se descartan lluvias débiles dispersas y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo en general de componente este, más intenso en el oeste durante las horas centrales.

Arrecife: 16º- 22º

Fuerteventura

Intervalos de nubes medias y altas con ligera calima. No se descartan lluvias débiles dispersas y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo en general de componente este, más intenso en el oeste hasta el mediodía.

Puerto del Rosario: 17º- 22º

Gran Canaria

Intervalos de nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso y con intervalos matinales de nubes bajas en el norte. No se descartan lluvias débiles ocasionales durante la madrugada. Calima ligera, más significativa en medianías por la tarde. Temperaturas en general en ascenso, en especial los valores diurnos. Viento de componente este, más intenso en costas del sur y del norte durante las horas centrales.

Las Palmas de Gran Canaria: 18º- 22º

Tenerife

Intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Calima ligera, más significativa en medianías del sur por la tarde. Temperaturas en ascenso, en especial los valores diurnos. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.

Santa Cruz de Tenerife: 18º- 24º

La Gomera

Intervalos de nubes medias y altas, predominando las nubes bajas en el norte. Temperaturas en ascenso, en especial los valores diurnos. Calima ligera. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías y cumbres.

San Sebastián de La Gomera: 18º- 24º

La Palma

Poco nuboso con intervalos en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en medianías del este. Calima ligera. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.

Santa Cruz de La Palma: 18º- 23º

El Hierro

Poco nuboso con intervalos en el norte. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías y cumbres.

Valverde: 13º- 18º