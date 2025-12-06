Comprobar Lotería Nacional: Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025, en directo
SORTEOS ·Sigue el sorteo de hoy, sábado, 6 de diciembre en directo y comprueba tu número para saber si eres uno de los premiados
Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:17
Consulta todos los resultados y décimos premiados en este sábado, 6 de diciembre de la Lotería Nacional. En el Sorteo Extraordinario del día de la Constitución se reparten 3.485.100 de premios. El más deseado de todos ellos es el premio especial acumulado de 15 millones de euros a un solo décimo. Sigue el sorteo en directo.
11:16
Segundo premio de la Lotería Nacional
El segundo premio de la Lotería Nacional del Día de la Constitución 2025 asciende a 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros al décimo . Este importe es un buen pellizco que suavizará los gastos de la Navidad.
Enlace copiado
11:12
Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025: Lotería Nacional, en directo
¡Ya queda muy poco para que comience el sorteo de la Lotería Nacional! En poco menos de una hora arranca el sorteo de hoy, sábado, 6 de diciembre de 2025. Te recordamos que podrás seguir el Sorteo Extraordinario de la Constitución en directo en esta misma página para comprobar si tu número está premiado. Simplemente refresca la página en tu navegador y podrás conocer el resultado y la última hora del sorteo.
Enlace copiado
11:06
Primer premio del sorteo del sábado 6 de diciembre
Aunque el premio especial acumulado es el más deseado del Sorteo Extraordinario de la Constitución, la Lotería Nacional también reparte un primer premio que asciende a 1,3 millones de euros a la serie, lo que corresponde a 130.000 euros al décimo .
Enlace copiado
11:00
Premio especial en el Sorteo Extraordinario de la Constitución 2025
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, con motivo del día de la Constitución, reparte en u n premio especial acumulado de 15.000.000 de euros a un solo décimo . En la lotería de este sábado hay 3.485.100 premios a los que puedes optar.
Enlace copiado
10:54
Cómo jugar a la Lotería Nacional este sábado
Jugar a la Lotería Nacional consiste en escoger un número de 5 cifras. Durante el Sorteo Extraordinario de la Constitución se extraerán cinco bolas con números comprendidos entre el 0 y el 9 . Los premios los obtendrás si aciertas las cinco cifras o tienes aproximaciones, extracciones o reintegros.
Enlace copiado
10:49
Comprar décimo de la Lotería Nacional
Te recordamos que aún puedes comprar un décimo del sorteo extraordinario del Día de la Constitución en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Su precio es de 15 euros y la hora límite para adquirirlo son las 11:30 h (horario de Canarias), 30 minutos antes de que empiece dicho sorteo.
Enlace copiado
10:42
Comprobar décimos del Sorteo Extraordinario de la Constitución 2025
Si quieres comprobar si alguno de tus décimos tiene premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Constitución , lo puedes hacer directamente en este directo de Canarias7 . Tan solo tienes que refrescar la página y consultar los números premiados en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
Enlace copiado
10:37
La antesala de la Lotería de Navidad
El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025 de la Lotería Nacional es la antesala a una de las más grandes de las que celebran desde Loterías y Apuestas del Estado a lo largo del año, el Sorteo Extraordinario de Navidad, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre. En Canarias7 también podrás conocer los premios, resultados y números premiados del mismo.
Enlace copiado
10:29
Premios de sorteo extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional
En el Sorteo Extraordinario por el día de la Constitución de la Lotería Nacional se reparten 105 millones de euros en premios . Hay un premio especial acumulado de 15 millones de euros y otros dos premios mayores, el primero de 1,3 millones de euros y el segundo de 250.000 a la serie.
Enlace copiado
10:28
¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería Nacional?
Podrás seguir el sorteo de la Lotería Nacional de hoy en directo en esta misma página, tan solo asegúrate de mantenerla actualizada. El Sorteo Extraordinario de la Constitución del 6 de diciembre comienza a las 12:00 horas (horario de Canarias).
Enlace copiado
10:25
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Constitución 2025
La Lotería Nacional de hoy, sábado 6 de diciembre , celebra el Sorteo Extraordinario de la Constitución . Sigue el sorteo en directo para conocer todos los resultados y números premiados por Loterías y Apuestas del Estado. Será el penúltimo del año 2025, días antes del esperado sorteo de la Lotería de Navidad.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad