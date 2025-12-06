Comprobar Lotería Nacional: Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025, en directo
SORTEOS ·Sigue el sorteo de hoy, sábado, 6 de diciembre en directo y comprueba tu número para saber si eres uno de los premiados
Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:13
Consulta todos los resultados y décimos premiados en este sábado, 6 de diciembre de la Lotería Nacional. En el Sorteo Extraordinario del día de la Constitución se reparten 3.485.100 de premios. El más deseado de todos ellos es el premio especial acumulado de 15 millones de euros a un solo décimo. Sigue el sorteo en directo.
12:37
La Lotería Nacional riega de premios Canarias
En este Sorteo Extraordinario del día de la Constitución la suerte ha sonreído al archipiélago canario. El segundo premio ha agraciado a la localidad de Tuineje (Las Palmas) y el segundo premio se ha repartido en ambas provincias, agraciando a El médano (Santa Cruz de Tenerife), Mercalaspalmas (Las Palmas).
Enlace copiado
12:25
Comprobar número de la Lotería Nacional hoy, Sorteo Extraordinario Día de la Constitución
Comprueba tu número para saber si se encuentra entre los agraciados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional Día de la Constitución de hoy, sábado 6 de diciembre. Se han repartido más de tres millones de premios.
- 94703, serie 8, fracción 6 , premio especial acumulado del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional Día de la Constitución, 15.000.000 euros al décimo
- 94703 , primer premio de la Lotería Nacional, 130.000 euros al décimo
- 67906 , segundo premio de la Lotería Nacional, 25.000 euros al décimo
- 1603, 9740, 7342, 9294 y 4169 , premios de 3.750 euros a la serie
- 870, 095, 418, 760, 124, 134, 710, 431, 101, 455, 343, 401, 926, 768 y 491 , premios de 750 euros a la serie
- 73 y 13 , premios de 300 euros a la serie
- 2, 3 y 4 , reintegros del sorteo de hoy de la Lotería Nacional
Enlace copiado
12:19
REINTEGRO del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 6 de diciembre
Los números 3, 2 y 4 tienen el premio del reintegro en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Constitución. Si tu décimo para la lotería de hoy, sábado 6 de diciembre, termina en una de estas tres cifras podrás recuperar lo invertido en él.
Enlace copiado
12:19
PREMIO ESPECIAL ACUMULADO: Sorteo Extraordinario Lotería Nacional Día de la Constitución
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy ha dado su premio especial acumulado al número 94703 , serie 8 , fracción 6 . Este décimo se lleva 15.000.000 de euros, el mayor premio de este Sorteo Extraordinaro de la Constitución.
Enlace copiado
12:16
PRIMER PREMIO Lotería Nacional hoy, 6 de diciembre, Sorteo Extraordinario Día de la Constitución
El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Constitución es para el número 94703 . La Lotería Nacional de hoy otorga a este premio 130.000 euros por cada décimo.
Enlace copiado
12:15
SEGUNDO PREMIO del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional Día de la Constitución
El número 67906 tiene el segundo premio en el sorteo de la Lotería Nacional de la Constitución de hoy, sábado 6 de diciembre. El premio que reparte este sorteo de la Lotería Nacional de España es de 25.000 euros por décimo.
Enlace copiado
12:12
Premio a los últimos 4 números de la Lotería Nacional hoy, Sorteo Extraordinario de la Constitución
En el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la Constución las 4 cifras finales agraciadas son: 1603, 9740, 7342, 9294 y 4169 . Si tu décimo para el sorteo de hoy, sábado 6 de diciembre, termina en estos números recibes 375 euros por cupón.
Enlace copiado
12:04
Premio a las 3 últimas cifras
Los 3 últimos números con un premio en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 6 de diciembre, son: 870, 095, 418, 760, 124, 134, 710, 431, 101, 455, 343, 401, 926, 768 y 491 . El premio es de 750 euros a la serie, 75 el cupón, en el Sorteo Extraordinario de la Constitución de Loterías y Apuestas del Estado.
Enlace copiado
12:03
Premio a las 2 últimas cifras, Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional
En el sorteo de la Lotería Nacional de España de la Constitución de hoy, sábado 6 de diciembre, los 2 últimos números agraciados son: 73 y 13 . El premio es de 300 euros a la serie, 30 al décimo.
Enlace copiado
12:00
Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional en directo
¡Ya empieza la Lotería Nacional! El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución, administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte hoy sábado, 06 de diciembre de 2025, 105.000.000 de euros en premios. Comprueba tu número y consulta el resultado de la Lotería Nacional de España en directo en esta misma página.
Enlace copiado
11:56
¿Cuánto dinero se lleva Hacienda de la Lotería Nacional?
Si el premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 6 de diciembre, no supera los 40.000 euros estarás exento de impuestos, mientras que a partir de esa cuantía Hacienda retiene un 20%.
Enlace copiado
11:51
Queda muy poco para que comience el sorteo
¡Quedan 10 minutos para que comience la Lotería Nacional! Sigue todo el sorteo en directo a través de Canarias7, comprueba los resultados de los premios y si eres uno de los agraciados en este sorteo extraordinario del Día de la Constitución 2025. Mantén actualizada la página para conocer la última hora de este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado. ¡La suerte está echada!
Enlace copiado
11:46
Reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
Al final del Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional de este sábado se anunciarán tres cifras agraciadas con reintegro. Si tu décimo termina en uno de sus números podrás recuperar lo invertido en tu cupón, 15 euros.
Enlace copiado
11:41
Premio a las últimas cifras en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional
En la Lotería Nacional de hoy se reparten premios a las últimas 2, 3 y 4 cifras. Los premios son de 300, 750, 3.750 euros por serie respectivamente . Los números agraciados con estos premios se anuncian al principio del sorteo extraordinario de la Constitución.
Enlace copiado
11:36
Premios del Sorteo Extraordinario de la Constitución
En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de euros. La Lotería Nacional repartirá - 3.485.100 premios, entre los que se encuentran:
Un Premio Especial Acumulado de 15.000.000 de euros a un solo décimo
Un Primer Premio de 1.300.000 euros por serie
Un Segundo Premio de 250.000 euros por serie
Enlace copiado
11:31
Premio a las centenas en el sorteo de la Lotería Nacional de la Constitución 2025
En el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la Constitución de hoy, sábado, 6 de diciembre, las 99 centenas restantes al primer y segundo premio reciben 750 euros a la serie.
Enlace copiado
11:27
Lotería Nacional: Sorteo Extraordinario de la de la Constitución , en directo
En apenas media hora arranca la Lotería Nacional de hoy 6 de diciembre. Sigue el sorteo en directo en esta misma página para comprobar tu décimo y todos los premios del Sorteo Extraordinario de la Constitución de Loterías y Apuestas del Estado.
Enlace copiado
11:21
Aproximaciones de la Lotería Nacional en el sorteo de la Constitución
Las cifras anterior y posterior al primer y segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional se llevarán un premio de 24.000 y 15.325 euros a la serie respectivamente.
Enlace copiado
11:16
Segundo premio de la Lotería Nacional
El segundo premio de la Lotería Nacional del Día de la Constitución 2025 asciende a 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros al décimo . Este importe es un buen pellizco que suavizará los gastos de la Navidad.
Enlace copiado
11:12
Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025: Lotería Nacional, en directo
¡Ya queda muy poco para que comience el sorteo de la Lotería Nacional! En poco menos de una hora arranca el sorteo de hoy, sábado, 6 de diciembre de 2025. Te recordamos que podrás seguir el Sorteo Extraordinario de la Constitución en directo en esta misma página para comprobar si tu número está premiado. Simplemente refresca la página en tu navegador y podrás conocer el resultado y la última hora del sorteo.
Enlace copiado
11:06
Primer premio del sorteo del sábado 6 de diciembre
Aunque el premio especial acumulado es el más deseado del Sorteo Extraordinario de la Constitución, la Lotería Nacional también reparte un primer premio que asciende a 1,3 millones de euros a la serie, lo que corresponde a 130.000 euros al décimo .
Enlace copiado
11:00
Premio especial en el Sorteo Extraordinario de la Constitución 2025
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, con motivo del día de la Constitución, reparte en u n premio especial acumulado de 15.000.000 de euros a un solo décimo . En la lotería de este sábado hay 3.485.100 premios a los que puedes optar.
Enlace copiado
10:54
Cómo jugar a la Lotería Nacional este sábado
Jugar a la Lotería Nacional consiste en escoger un número de 5 cifras. Durante el Sorteo Extraordinario de la Constitución se extraerán cinco bolas con números comprendidos entre el 0 y el 9 . Los premios los obtendrás si aciertas las cinco cifras o tienes aproximaciones, extracciones o reintegros.
Enlace copiado
10:49
Comprar décimo de la Lotería Nacional
Te recordamos que aún puedes comprar un décimo del sorteo extraordinario del Día de la Constitución en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Su precio es de 15 euros y la hora límite para adquirirlo son las 11:30 h (horario de Canarias), 30 minutos antes de que empiece dicho sorteo.
Enlace copiado
10:42
Comprobar décimos del Sorteo Extraordinario de la Constitución 2025
Si quieres comprobar si alguno de tus décimos tiene premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Constitución , lo puedes hacer directamente en este directo de Canarias7 . Tan solo tienes que refrescar la página y consultar los números premiados en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
Enlace copiado
10:37
La antesala de la Lotería de Navidad
El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025 de la Lotería Nacional es la antesala a una de las más grandes de las que celebran desde Loterías y Apuestas del Estado a lo largo del año, el Sorteo Extraordinario de Navidad, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre. En Canarias7 también podrás conocer los premios, resultados y números premiados del mismo.
Enlace copiado
10:29
Premios de sorteo extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional
En el Sorteo Extraordinario por el día de la Constitución de la Lotería Nacional se reparten 105 millones de euros en premios . Hay un premio especial acumulado de 15 millones de euros y otros dos premios mayores, el primero de 1,3 millones de euros y el segundo de 250.000 a la serie.
Enlace copiado
10:28
¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería Nacional?
Podrás seguir el sorteo de la Lotería Nacional de hoy en directo en esta misma página, tan solo asegúrate de mantenerla actualizada. El Sorteo Extraordinario de la Constitución del 6 de diciembre comienza a las 12:00 horas (horario de Canarias).
Enlace copiado
10:25
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Constitución 2025
La Lotería Nacional de hoy, sábado 6 de diciembre , celebra el Sorteo Extraordinario de la Constitución . Sigue el sorteo en directo para conocer todos los resultados y números premiados por Loterías y Apuestas del Estado. Será el penúltimo del año 2025, días antes del esperado sorteo de la Lotería de Navidad.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad