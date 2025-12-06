Comprobar Lotería Nacional: Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025, en directo

12:25

Comprobar número de la Lotería Nacional hoy, Sorteo Extraordinario Día de la Constitución

Comprueba tu número para saber si se encuentra entre los agraciados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional Día de la Constitución de hoy, sábado 6 de diciembre. Se han repartido más de tres millones de premios.

- 94703, serie 8, fracción 6 , premio especial acumulado del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional Día de la Constitución, 15.000.000 euros al décimo

- 94703 , primer premio de la Lotería Nacional, 130.000 euros al décimo

- 67906 , segundo premio de la Lotería Nacional, 25.000 euros al décimo

- 1603, 9740, 7342, 9294 y 4169 , premios de 3.750 euros a la serie

- 870, 095, 418, 760, 124, 134, 710, 431, 101, 455, 343, 401, 926, 768 y 491 , premios de 750 euros a la serie

- 73 y 13 , premios de 300 euros a la serie

- 2, 3 y 4 , reintegros del sorteo de hoy de la Lotería Nacional