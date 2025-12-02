Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Décimo del Sorteo Extraordinario de la Constitución de Lotería Nacional 2025. C7
Lotería Nacional

Premios del Sorteo Extraordinario de la Constitución de Lotería Nacional 2025

Este 6 de diciembre se celebra un nuevo sorteo extraordinario en el que se pone en juego un premio especial acumulado de 15 millones de euros

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:00

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional con motivo del Día de la Constitución 2025 distribuirá cientos de millones de euros en premios en un sorteo que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre.

Este año, la emisión del sorteo consistirá en diez series de 100.000 billetes cada una, con billetes al precio de 150 euros, lo que equivale a décimos de 15 euros. La recaudación total prevista alcanza los 150 millones de euros, de los cuales el 70 %, es decir, 105 millones de euros, se destinarán a premios. El sorteo se celebrará desde el salón oficial de Loterías y Apuestas del Estado mediante el sistema de bombos múltiples y comenzará a las 12:00 horas (horario de Canarias).

El programa de premios diseñado para este sorteo extraordinario incluye un Premio Especial Acumulado de 15.000.000 de euros, que recae sobre un único décimo que resulte agraciado. Además, habrá un Primer Premio dotado con 1.300.000 euros por serie y un Segundo Premio de 250.000 euros por serie. En total, se otorgarán 3.485.100 premios en diversas categorías menores.

En caso de resultar agraciado con un premio, los beneficiarios tendrán que revisar los resultados oficiales que se publicarán tras la realización del sorteo. Los premios menores podrán cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los premios de mayor cuantía exigirá su cobro en entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado. Será necesario presentar el décimo completo, en buen estado, y cumplir con la normativa fiscal vigente en cuanto a retenciones, cuando correspondan.

