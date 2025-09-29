Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias Cerca de 5.000 médicos están llamados a los exámenes que se realizan a partir de este lunes y hasta el domingo | Desde 2007 no han sido convocados para estabilizar sus plazas

Imagen de la protesta protagonizada por los médicos el viernes contra la falta de nombramientos del concurso de méritos.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Este lunes comienza la segunda fase del proceso extraordinario de estabilización del personal del sistema canario de salud. Se trata de una oferta pública de empleo (OPE) a la que se han inscrito 160.000 personas con la expectativa de acceder a alguna de las 12.428 plazas convocadas por el Servicio Canario de la Salud (SCS). El objetivo, reducir la temporalidad en el empleo y dar cumplimiento al compromiso adquirido por España con la Unión Europea.

Esta fase de oposición arranca envuelta en polémica. Los exámenes se anunciaron hace apenas 20 días, sin que previamente se hubieran adjudicado las plazas que, según las bases de la OPE, debían otorgarse directamente por concurso de méritos.

EN CONTEXTO Facultativos 4.974 médicos han sido incluidos en el llamamiento a los exámenes que se desarrollan esta semana

Gestión Otras 1.215 personas han sido llamadas para aspirar a las categorías del grupo A1 de Gestión y Servicios

Citaciones Las pruebas se realizarán, fundamentalmente, en aulas y auditorios de los hospitales canarios

Nombramientos Solo se han adjudicado por méritos 75 plazas de las 2.323 que se prevén asignar en esa fase del proceso

La publicación de las convocatorias, oficializada el 12 de septiembre, generó un fuerte malestar entre los médicos temporales de la sanidad pública canaria, obligados a presentarse a las pruebas al no tener garantizada la obtención de la plaza solicitada por la vía de méritos. Ese mismo día, organizaron concentraciones en hospitales y centros de salud, que derivaron en una huelga indefinida iniciada el 23 de septiembre y suspendida temporalmente hasta que finalicen los exámenes, previstos hasta el domingo.

El Sindicato Médico Canario, convocante del paro, critica además que las pruebas se desarrollen en días laborables, advirtiendo que el 70% de la plantilla médica en Canarias sufre abuso de temporalidad. Esto implicará que determinados servicios asistenciales funcionen bajo mínimos durante el proceso selectivo.

Impacto asistencial

Por su parte, la Consejería de Sanidad asegura haber tomado medidas para minimizar el impacto en la asistencia: «Cada servicio ha adaptado su agenda a la disponibilidad de sus profesionales. Como los exámenes por especialidad se celebran en un único día, se espera que la ausencia tenga el menor efecto posible», señalaron.

A esta primera tanda de pruebas están convocados 4.974 médicos y facultativos del grupo A1 Sanitario, así como 1.215 aspirantes del grupo A1 de Gestión y Servicios, que incluye diversas categorías con titulación superior.

En el caso de los médicos, de las 2.323 plazas que debían adjudicarse por méritos, solo se han asignado 75 hasta el momento. Son las primeras de las 9.867 que, según lo previsto, deberían haberse otorgado directamente en la primera fase del proceso.

Quedan aún pendientes los grupos profesionales más numerosos, como el A2 Sanitario, encabezado por las enfermeras, que ya cuentan con la baremación definitiva de méritos. También han alcanzado este punto los técnicos especialistas en documentación sanitaria (grupo C1 Sanitario) y los auxiliares de farmacia (grupo C2 Sanitario). Asimismo, en el grupo C2 de Gestión y Servicios ya disponen de baremaciones definitivas las categorías de calefactor, conductor, costurero, jardinero y pintor.

Canarias, farolillo rojo

La Confederación Española de Sindicatos Médicos señala que, salvo Canarias, todas las comunidades autónomas han concluido la fase de méritos de los procesos de estabilización de su personal sanitario y, los más rezagados, están con los últimos nombramientos. Tampoco tienen constancia de que en ninguna otra región se haya convocado los exámenes de estabilización antes de finalizar la adjudicación de plazas por méritos.

La Ley 20/21 establece que la estabilización debía terminar antes del 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el Ministerio de Función Pública precisó que los procesos podían alargarse hasta tres años tras la aprobación de la OPE. En el caso de Canarias, ese plazo se cumplió el pasado mes de junio.

Este lunes, intensivistas; el sábado, médicos de atención primaria

Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales canarios se tendrán que reorganizar a primera hora de este lunes para que su personal médico interino pueda ejercer su derecho a estabilizar su puesto de trabajo.

Entre las 9.00 y las 11.00 horas, los especialistas de medicina intensiva, de cirugía pediátrica, hematología y hemoterapia y de anatomía patológica serán los primeros profesionales en enfrentarse a los exámenes de estabilización.

En un segundo turno, de 13.00 a 15.00 horas, opositarán los facultativos de endocrinología, cirugía general y digestiva y medicina interna. Ya este lunes por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, será el turno de los especialistas en pediatría y sus áreas específicas, así cómo de aparato digestivo.

Los profesionales de la otorrinolaringología, psiquiatría, oftalmología, rehabilitación y neumología, entre otros profesionales, pasarán por este trance el martes.

El miércoles, a las 9.00, algunos oncólogos interinos deberán ausentarse de las consultas para examinarse. Al igual que sus colegas en la misma situación especialistas en neurocirugía, cirugía vascular o psicología clínica.

El jueves, se examinan los facultativos de nefrología y cardiología, entre otros, y el viernes, a primera hora, los anestesiólogos y cirujanos especializados en traumatología y ortopedia.

Dos de las categorías más numerosas, médicos de familia y pediatras de atención primaria, se examinarán el sábado 4 de octubre. Técnicos de salud pública y médicos de urgencias, opositarán el domingo.

Los exámenes, con una duración máxima de dos horas, se realizarán de forma simultánea en las siete islas, fundamentalmente en bibliotecas, salones de actos y aulas de algunos centros hospitalarios, entre semana, pero también en aulas de universidades y centros de enseñanza secundaria.