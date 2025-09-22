Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los socialistas Miguel Ángel Pérez del Pino (iz) y Sebastián Franquis (d) han comparecido este lunes en el Parlamento de Canarias. EFE/Ramón de la Rocha

El PSOE, duro contra el Gobierno por el proceso de estabilización en el SCS: es un «destrozo absoluto»

Así lo ha calificado el diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:06

El diputado del PSOE en el Parlamento canario Miguel Ángel Pérez del Pino ha asegurado, en relación a la huelga, a la que han sido convocados los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), que el Gobierno ha hecho un «destrozo absoluto» con el proceso de estabilización del personal y que lo único que consiguen así es «cansar a la gente».

En declaraciones a los medios, Pérez del Pino ha señalado que «no es posible» que Canarias sea la última comunidad autónoma en culminar el proceso de estabilización, fuera del margen marcado por la ley para ello.

Ha alertado asimismo de que si todo continúa como el Gobierno prevé, esto es, celebrando la oferta pública de empleo de miles de plazas sin haber resuelto primero el proceso de estabilización, lo único que se conseguirá es paralizar la sanidad pública durante los tres días en que se celebren las pruebas.

«Solo hay ocho plazas adjudicadas de las más de 12.400 del proceso. Estamos hablando de personas que se juegan su futuro y estabilidad. Lo que consiguen es cansar a la gente no sé con qué motivo«, ha declarado el diputado socialista.

«¿A quién se le ocurre? Todo es una errática forma de proceder y someten a una presión adicional al personal pese a tener un mecanismo como el concurso de méritos», ha manifestado Pérez del Pino, que ha denunciado la «falta de bagaje y conocimiento» del equipo de gobierno en cuestiones sanitarias.

