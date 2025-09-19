Sanidad prevé adjudicar las plazas del concurso de méritos antes de la oposición para los grupos C, D y E La consejera Esther Monzón se comprometió con el sindicato Asamblea7Islas a resolver la primera fase de estabilización antes de los exámenes

El personal temporal sanitario y no sanitario de los grupos C, D y E del sistema público de salud de Canarias no se verá sometido al estrés y la incertidumbre que están sufriendo actualmente los facultativos y técnicos superiores llamados a concurrir a los exámenes de la segunda fase del proceso de estabilización sin que se haya adjudicado las plazas a través del concurso de méritos.

Así lo indicó la plataforma de trabajadores Asamblea7Islas a través de un comunicado en el que hacen público el compromiso adquirido por la consejera de Sanidad, Esther Monzón, durante una reunión mantenida este jueves.

El colectivo de empleados públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) trasladó a la consejera la inquietud existente en miles de opositores que temen tener que examinarse sin que se hubiera resuelto previamente la fase de méritos.

Según la organización, Monzón quiso enviar un mensaje de tranquilidad al respecto y aseguró que «las categorías pendientes tendrán adjudicación de plaza antes de que se vean obligadas a presentarse a una nueva convocatoria».

Este anuncio, según el colectivo, supone un alivio para miles de aspirantes que expresaban su indignación ante la posibilidad de tener que concurrir al examen del concurso-oposición al no saber si van a acceder a una plaza en la fase de méritos.

Los grupos C, D y E, que abarca a alrededor de 14.000 trabajadores del SCS, comprende a personal técnico sanitario y de servicios, como cocineros, auxiliares de enfermería, peones, celadores, fontaneros o auxiliares administrativos, entre muchas otras categorías.

Por otra parte, el presidente de Asamblea7Islas, Octavio Sánchez, expresó su solidaridad con el personal de los grupos A1 Sanitario y A1 de Gestión y Servicios afectado por la convocatoria de los exámenes del proceso de estabilización, previstos entre los días 29 de septiembre y 5 de octubre, antes de que se formalicen los nombramientos.

Este llamamiento ha sublevado a los médicos temporales del sistema público de salud que han convocado una huelga para el próximo martes 23 de septiembre.