Sanidad solo ha adjudicado ocho plazas de las 9.867 a estabilizar por méritos Se han hecho nombramientos en siete categorías de las 113 incluidas en el proceso extraordinario para reducir el empleo temporal

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Solo ocho personas hasta ahora han podido acceder a una plaza fija en el Servicio Canario de la Salud (SCS) a través de la primera fase del proceso extraordinario para la estabilización del empleo temporal de larga duración, convocado en diciembre de 2022 y con el que se prevén adjudicar de forma directa, a través de un concurso de méritos, un total de 9.867 vacantes.

La Consejería de Sanidad ha culminado la primera fase del proceso extraordinario en siete categorías, que ya cuentan con una propuesta de nombramiento. En concreto, se ha comunicado la adjudicación de dos plazas en la modalidad de Farmacéutica/o de Atención Primaria y una plaza en cada una de las categorías de especialista en Radiofarmacia, así como en las de titulados superiores en Administración y Dirección de Empresas, Biología, Economía, Matemáticas y Pedagogía.

Estas ocho personas son las únicas que tienen garantizada la plaza fija solicitada en la fase de méritos en la que debían adjudicarse, de forma directa, unos 2.400 puestos del grupo A1, que engloban al personal médico y a los titulados superiores de áreas técnicas.

Los aspirantes de las 54 categorías restantes de los grupos A1 Sanitario y A1 de Gestión y Servicios, salvo quienes ocupan los primeros puestos de las listas definitivas de baremación de méritos, deberán intentar blindar sus oportunidades de estabilizar su empleo presentándose a los exámenes de la fase de oposición convocados entre los días 29 de septiembre y 5 de octubre.

Incertidumbre al no concluir la primera fase

La convocatoria de las pruebas para las categorías sanitarias y de gestión del grupo A1 sin haber concluido el concurso de méritos ha sublevado a los representantes de los trabajadores del SCS.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), mayoritario en la mesa sectorial de Sanidad, ha exigido el cese de la consejera Esther Monzón y la reunión urgente de este órgano de representación laboral para resolver el conflicto.

Por su parte, el Sindicato Médico Canario (CESM) ha convocado una huelga indefinida a partir del 23 de septiembre y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) ha amenazado con acudir a los tribunales por el incumplimiento de las bases de la convocatoria de la oferta pública de empleo.

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad se afirma que la convocatoria de los exámenes a partir de la segunda quincena de septiembre se pactó con las organizaciones sindicales en la mesa sectorial.

Unas afirmaciones que, según los sindicatos implicados, no se ajustan a la realidad porque, en la reunión celebrada el 21 de abril, dieron el visto bueno a estas fechas al entender que las pruebas se realizarían durante los fines de semana y una vez estuvieran adjudicadas las plazas de cada categoría a través del concurso de méritos.

También afirman que, hasta ayer por la tarde, la Consejería de Sanidad no había movido ficha para resolver el conflicto y atender sus demandas.

Llamamiento firme con baremaciones definitivas

El SCS ha hecho un llamamiento a los exámenes de la segunda fase de la estabilización a 51 categorías de personal A1 Sanitario y otras diez de A1 de Gestión y Servicios.

Desde la Consejería de Sanidad aclaran que todas estas categorías, salvo una -con 9 plazas y que se resolverá en breve- tienen publicadas las baremaciones definitivas de los méritos, en la que se recoge la valoración de los aspirantes, el orden de puntuación y el número de plazas a estabilizar.

Además, precisan que más de la mitad de las categorías implicadas en el llamamiento ya están en la fase de solicitadud de plazas: 28 de personal A1 Sanitario y 5 de A1 de Gestión y Servicios.

Por su lado, los sindicatos piden la publicación urgente de los nombramientos del concurso de méritos, porque las baremaciones definitivas no garantizan acceder al puesto al que se aspira.

Respecto al resto de categorías afectadas por el proceso de estabilización, desde la Consejería de Sanidad aseguran que se continúa avanzando en la fase del concurso de méritos, con todas las baremaciones provisionales ya publicadas y las definitivas próximas a ver la luz.

«Todo el proceso de estabilización se ha realizado de forma consensuada con las centrales sindicales con representación en la mesa sectorial, teniendo como objetivo principal avanzar en el proceso para estabilizar a las más de 12.400 plazas que están incluidas en el procedimiento por la Ley 20/2021», recalcan las mismas fuentes.