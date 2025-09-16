Comisión parlamentaria, en directo: Sanidad rinde cuentas por las listas de espera
Esther Monzón responde en sede parlamentaria cuestiones sobre la historia clínica unificada
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 16 de septiembre 2025, 10:02
La consejera de Sanidad, Esther Monzón, comparece en comisión parlamentaria para informar sobre la implantación de la historia clínica unificada y sobre las listas de espera.
