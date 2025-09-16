Sepca pide el cese inmediato de la consejera de Sanidad por el caos en el proceso de estabilización Acusan a Esther Monzón de obviar el compromiso de iniciar los exámenes una vez concluyera la fase de méritos

Momento de la protesta realizada el pasado viernes por los médicos a las puertas del hospital Doctor Negrín.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), organización mayoritaria en el sector de la sanidad pública del archipiélago, ha reclamado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la destitución inmediata de la consejera de Sanidad, Esther Monzón.

La organización sindical acusa a la responsable del área de mantener una actitud de «desprecio» hacia el personal de la sanidad pública canaria y de haber demostrado «inoperancia» a lo largo de la legislatura.

Según Sepca, la consejera apenas ha mantenido contacto con los representantes sindicales en las mesas sectoriales y su presencia se ha limitado «a actos públicos y fotos», sin implicarse en la gestión diaria de los problemas que arrastra el servicio. «El presidente del Gobierno no acertó con su nombramiento y se sigue equivocando al mantenerla en el cargo», asegura el secretario del sector de sanidad de Sepca, Joaquín Franco, en un escrito remitido a Clavijo este martes.

La organización denuncia además que la convocatoria de los exámenes de estabilización del personal sanitario se ha realizado sin concluir previamente la fase de méritos, lo que, a su juicio, genera incertidumbre entre los trabajadores y «puede derivar en un caos asistencial» el día de las pruebas. Sepca calcula que unas 8.000 personas se verán obligadas a presentarse a un examen «que probablemente no les sirva para nada», lo que, advierten, tendrá un fuerte impacto en la atención a la ciudadanía.

Además, recuerdan a la consejera a través de un comunicado, que en las organizaciones sindicales acordaron «que los exámenes no fueran en julio ni agosto como proponía la administración» para no interferir en las vacaciones, pero acusan a Monzón de obviar que se pactó que los «exámenes se realizaran una vez concluida la fase de méritos».

El sindicato también cuestiona las declaraciones de la consejera, a quien reprocha «falta de preparación» y el recurso constante a la pandemia de la Covid-19 para justificar retrasos en los procesos pendientes.

Demora y negligencia

En este contexto, Sepca recuerda que otras comunidades autónomas ya han culminado sus procesos de estabilización e incluso concursos de traslado, mientras que en Canarias, aseguran, se mantiene «un caos histórico» en el área de Sanidad.

La reciente dimisión del director del Servicio Canario de la Salud es, según la organización, una muestra del descontento interno y de la falta de rumbo en la consejería. Por ello, Sepca pide al presidente del Gobierno regional que «asuma la responsabilidad» y proceda al cese inmediato de la titular del departamento.