Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre El Sindicato Médico Canario exige la culminación del concurso de méritos antes de la celebración de los exámenes del proceso de estabilización | Invitan al resto de los sindicatos a unirse a la convocatoria

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:50 | Actualizado 16:58h.

El Sindicato Médico Canario (CESM) ha confirmado este lunes la convocatoria de huelga, de carácter indefinido, para el martes 23 de septiembre, ante la insistencia de la Consejería de Sanidad de convocar los exámenes del proceso extraordinario de estabilización del personal temporal sin haber concluido la fase del concurso de méritos.

El paro, inicialmente anunciado para el lunes 22, dará comienzo el martes para cumplir con los plazos legales establecidos, según informó el sindicato en una breve nota.

El sindicato presentó formalmente el preaviso de huelga el viernes 12 de septiembre, justo cuando cientos de médicos se concentraban a las puertas de los hospitales y centros de salud de Canarias para protestar contra unos exámenes que se celebrarán entre los días 29 de septiembre y 5 de octubre, en virtud de una decisión «unilateral» que califican de «disparate monumental».

CESM Canarias entiende que fijar las pruebas entre semana y con tan poca antelación después de tres años de proceso generará un «grave perjuicio» para los facultativos, que tendrán que reestructurar consultas y quirófanos para ajustarse a un calendario inicialmente previsto para fines de semana.

El sindicato también critica que se convoquen exámenes sin haber concluido previamente la fase de méritos, en especial la adjudicación de plazas. Esta situación, advierten, incrementará el número de participantes y la incertidumbre en un proceso ya de por sí complejo.

Ante este escenario, el Sindicato Médico Canario exige: primero, la publicación inmediata de las listas definitivas pendientes, y segundo, la publicación, antes de la celebración de los exámenes, de todas las propuestas de nombramientos.

También el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) anunció este lunes su intención de convocar una huelga y de adoptar medidas legales contra la convocatoria de los exámenes de la segunda fase del proceso de estabilización del personal temporal del Servicio Canario de la Salud sin haber culminado el concurso de méritos.

Llamamiento oficial

Por su lado, la Consejería de Sanidad publicó el viernes 12 de septiembre el llamamiento oficial a los exámenes de la categoría A1 Sanitario y A1 de Gestión y Servicios.

El documento aclara que la fase de oposición «constituye un trámite autónomo, cuya celebración no queda supeditada a la previa finalización de la fase del concurso de méritos».

No obstante, sí reconoce que la adjudicación de plazas se realizará siguiendo el orden establecido entre los tres procesos celebrados de forma simultánea; primero el excepcional de méritos, después el de estabilización por concurso-oposición y, por último, el ordinario.

Las oposiciones de la discordia

Los exámenes del concurso-oposición comenzarán partir del 29 de septiembre para 61 categorías profesionales del grupo A1 sanitario y de gestión y se extenderán hasta el 5 de octubre.

El calendario lo comunicó el director del SCS, Adasat Goya, a los representantes de CCOO, UGT, SEPCA, Cemsatse e Intersindical Canaria durante la reunión de la mesa sectorial celebrada el martes 9 de septiembre.

Entre las especialidades que inaugurarán el calendario de exámenes el 29 de septiembre figuran Anatomía Patológica, Medicina Intensiva, Endocrinología y Nutrición, Cirugía General, Cirugía Pediátrica y Pediatría en todas sus áreas. En los días posteriores están convocadas las pruebas para médicos de Medicina Familiar y Comunitaria (4 de octubre), especialistas de Admisión y pediatras de Atención Primaria, entre otros.

Los días 4 y 5 de octubre será el turno de los técnicos de gestión, con convocatorias para técnicos de Función Administrativa, titulados superiores en ADE, Salud Pública, Ingeniería, Psicología y Jurídico, entre un total de diez categorías.