Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate» El Sindicato Médico critica que las fechas de las pruebas del proceso de estabilización se hayan comunicado con solo 20 días de antelación | Convocan concentraciones para este viernes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:41 | Actualizado 15:59h. Comenta Compartir

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) ha convocado concentraciones en todos los hospitales y centros de salud del archipiélago para este viernes 12 de septiembre, a las 9.00 horas, en protesta por las decisiones «unilaterales» del Servicio Canario de la Salud (SCS) respecto a la convocatoria de los exámenes del proceso de estabilización del personal de la sanidad pública en el archipiélago. Además, la organización ha registrado un preaviso de huelga para el lunes 22 de septiembre.

La protesta surge tras la presentación, en la Mesa Sectorial de Sanidad del pasado 9 de septiembre, del calendario de exámenes de estabilización para profesionales médicos y facultativos. El sindicato denuncia que los responsables del SCS comunicaron las fechas con apenas 20 días de antelación y sin margen de negociación, pese a la oposición mayoritaria de las organizaciones presentes en la mesa.

Críticas al calendario

CESM Canarias considera «un disparate monumental» fijar las pruebas con tan poca antelación después de tres años de proceso, lo que -aseguran- genera un «grave perjuicio» para los facultativos. Entre las consecuencias, apuntan a la alteración de la organización personal y profesional de los médicos -vacaciones, permisos- y a la necesidad de reestructurar consultas y quirófanos para ajustarse a un calendario inicialmente previsto para fines de semana.

El sindicato también critica que se convoquen exámenes sin haber concluido previamente la fase de méritos, en especial la adjudicación de plazas. Esta situación, advierten, incrementará el número de participantes y la incertidumbre en un proceso ya de por sí complejo, señalan a través de un comunicado.

Exigencias

Ante este escenario, el Sindicato Médico Canario exige: primero, la publicación inmediata de las listas definitivas pendientes, y segundo, la publicación, antes de la celebración de los exámenes, de todas las propuestas de nombramientos.

El Sindicato Médico de Canarias advierte de que, si estas demandas no son atendidas, seguirá adelante con la convocatoria de huelga registrada para el lunes 22 de septiembre, al que están llamados todos los profesionales médicos del sistema público de salud del archipiélago.