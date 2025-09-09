Los exámenes de estabilización del personal sanitario en Canarias comienzan el 29 de septiembre Hasta el 5 de octubre se celebrarán las pruebas selectivas para las 61 categorías del grupo A1 sanitario y de gestión

El proceso de estabilización del personal del Servicio Canario de la Salud (SCS) entra en su segunda fase, tras el concurso de méritos: a partir del 29 de septiembre comenzarán los exámenes del concurso-oposición para 61 categorías profesionales del grupo A1 sanitario y de gestión. Las pruebas se extenderán hasta el 5 de octubre.

El anuncio lo realizó el director del SCS, Adasat Goya, durante la reunión de la mesa sectorial celebrada este martes 9 de septiembre, en la que también participó la secretaria general del organismo, María Jesús López Neira, junto a representantes de CCOO, UGT, SEPCA, Cemsatse e Intersindical Canaria.

Facultativos, primeros en examinarse

Entre las especialidades que inaugurarán el calendario figuran Anatomía Patológica, Medicina Intensiva, Endocrinología y Nutrición, Cirugía General, Cirugía Pediátrica y Pediatría en todas sus áreas. Posteriormente se convocarán pruebas para médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, especialistas de Admisión y pediatras de Atención Primaria, entre otros.

Los días 4 y 5 de octubre será el turno de los técnicos de gestión, con convocatorias para técnicos de Función Administrativa, titulados superiores en ADE, Salud Pública, Ingeniería, Psicología y Jurídico, entre un total de diez categorías.

Proceso pactado con los sindicatos

El calendario de exámenes ya había sido perfilado en la mesa sectorial celebrada antes del verano, con el objetivo de agilizar la tramitación tras el periodo estival. Cabe recordar que las bases del proceso fueron negociadas con las organizaciones sindicales y publicadas en diciembre de 2022, en el marco de la aplicación de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público.

Además, los temarios oficiales con preguntas y respuestas llevan más de un año disponibles en la web del SCS, con el fin de dar tiempo suficiente a los aspirantes para preparar las pruebas.

Llamamientos y comunicación

El SCS informó a través de un comunicado de que contactará esta misma semana con los aspirantes afectados por esta primera fase, mediante la sede electrónica del Gobierno de Canarias, siguiendo el procedimiento habitual en el proceso de estabilización.

Con esta convocatoria, que se suma a los procesos ordinarios en curso, la Consejería de Sanidad reafirma su compromiso con la estabilidad laboral del personal sanitario, la consolidación de plantillas y la mejora en la calidad de la atención al conjunto de la ciudadanía.