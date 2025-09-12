Los médicos alzan la voz contra un calendario de exámenes que puede provocar un «descalabro asistencial» Miles de facultativos de Canarias se concentraron este viernes a las puertas de hospitales y centros de salud

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:12 | Actualizado 12:41h. Comenta Compartir

Miles de médicos se concentraron este viernes a las puertas de los centros de salud y hospitales de Canarias, convocados por UGT y el Sindicato Médico Canario, para protestar contra el calendario de exámenes de estabilización del Servicio Canario de la Salud (SCS) y exigir la culminación del concurso de méritos antes de convocar las pruebas.

Las oposiciones, que se realizarán entre los días 29 de septiembre y 5 de octubre, se han convocado sin que se hayan publicado aún los listados definitivos del concurso de méritos, por el que se asignará la mayor parte de las plazas.

De hecho, el proceso de estabilización prevé la adjudicación directa de 9.867 plazas del sistema público de salud canario a través del concurso de méritos y otras 2.561 a través de unas oposiciones a las que podrán optar los interinos que no lograron plaza en la primera fase de la convocatoria.

El sindicato UGT recuerda que el 70% de los médicos del Servicio Canario de la Salud son temporales y están incluidos en el proceso de estabilización. «La decisión de no publicar previamente los listados de adjudicación directa, a pesar de estar recogida en las bases, obliga a profesionales que ya deberían tener su plaza consolidada a presentarse innecesariamente a los exámenes», indicaron fuentes del sindicato a través de un comunicado.

Este calendario, advierten, provocará «un descalabro asistencial en hospitales y centros de salud por la ausencia masiva de profesionales el día de los exámenes», además de «una duplicidad de trámites burocráticos absolutamente evitable».

Por ello, el sindicato entiende que «este proceder refleja una falta de respeto hacia los trabajadores y hacia la ciudadanía, que sufrirá directamente el impacto en la atención sanitaria».

Exigencia

Tanto UGT como el Sindicato Médico Canario exigen al Servicio Canario de la Salud la publicación urgente de los listados definitivos de asignación directa por méritos antes de la celebración de los exámenes del concurso-oposición de la OPE y el proceso de estabilización.

Por su parte, Éric Álvarez, presidente del Sindicato Médico (CESM) en Canarias, señaló a las puertas del hospital Doctor Negrín que resulta «incoherente que todos los médicos concurran al examen sin haber acabado el concurso de méritos».

Esta circunstancia obligará a todos los aspirantes a estabilizar sus plazas a presentarse a las oposiciones, lo que ocasionará problemas para organizar la actividad asistencial de hospitales y centros de salud, algo que se evitaría si los profesionales pudieran conocer previamente si han obtenido una plaza a través de la primera fase del concurso.

Como medida de presión, el Sindicato Médico ha convocado una huelga para el próximo día 22 de septiembre que se llevará a efecto si no atienden sus demandas.

«Estamos aquí por una demanda de la mayoría del colectivo médico», señaló Álvarez quien descartó adoptar medidas jurídicas para no poner en peligro la OPE.