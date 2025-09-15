Ultimátum a Sanidad: si no anulan este lunes la convocatoria de los exámenes habrá huelga El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias ha dado de plazo al Servicio Canario de la Salud hasta las 15.00 horas para revocar el llamamiento a la oposición de estabilización

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:37

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) convocará una huelga si el Servicio Canario de la Salud (SCS) no anula la convocatoria de examen del proceso de estabilización del personal sanitario de forma inmediata.

La organización sindical ha dado de plazo a la Consejería de Sanidad y al SCS hasta las 15.00 horas de este lunes, 15 de septiembre, para que revoque el llamamiento formalizado el pasado viernes y advierten que, «de no producirse conllevará una convocatoria de huelga y la presentación de una demanda ante los tribunales».

Según informan a través de un comunicado, el colectivo médico ha enviado un informe jurídico a la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, «con la conclusión rotunda de que no pueden iniciarse exámenes hasta que se produzca el nombramiento de quienes ya han obtenido adjudicación por concurso de méritos».

La organización sindical denuncia públicamente que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha incumplido los plazos establecidos por la Ley 20/2021 y el decreto de Oferta Pública de Empleo (OPE) de Estabilización del SCS.

Según el sindicato, ya en 2024 alertaron de que los tiempos marcados «corrían serio peligro de no cumplirse». Finalmente, el plazo del 31 de diciembre de ese mismo año, que debía culminar con la ejecución completa de los procesos selectivos, expiró sin avances significativos. Tampoco se respetó el segundo límite temporal, de tres años, que venció en junio, y que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, obliga a la completa ejecución de cualquier proceso selectivo.

Semca acusa a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, de «liderar la contratación temporal más precaria del país», situando a la administración canaria «a la cabeza del incumplimiento de los objetivos europeos». Bruselas había fijado como meta que la temporalidad en el empleo público no superara el 8% a finales de 2024. Sin embargo, en el ámbito sanitario canario, la tasa supera el 70%.

Críticas a la gestión y medidas legales

El sindicato reprocha a la Consejería que, lejos de corregir la situación, «ha alterado las bases de esta histórica convocatoria de empleo público», recordando que no se trata de una OPE ordinaria, sino de un mecanismo extraordinario derivado de la Ley 20/2021 para acabar con el abuso de la temporalidad.

Además, Sempca considera «incoherente» que la consejera se queje de la falta de médicos y de las listas de espera, «cuando sus decisiones empujan a los profesionales a abandonar la sanidad pública canaria».

La organización sindical advierte que no tolerará «un atropello más» y anuncia que llevará el caso a los tribunales. También amenaza con convocar huelga si no se anula de inmediato la resolución de llamamiento a examen para médicos y facultativos temporales.

Semca recuerda que, hasta que no se resuelva de forma completa el primer proceso de la OPE de Estabilización -el concurso de méritos-, el SCS no puede publicar ninguna resolución de llamamiento a examen.