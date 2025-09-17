Canarias, la comunidad con la estabilización sanitaria más retrasada El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos critica la poca diligencia de la administración en la región con mayor precariedad laboral entre los facultativos

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

Canarias es el farolillo rojo de la estabilización sanitaria, explica el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera Carbonell, quien confiesa su perplejidad ante esta circunstancia. «Por desgracia, Canarias es una de las comunidades españolas donde la inestabilidad y la precariedad laboral de los facultativos son más elevadas debido a la falta de procesos de oposición durante muchos años», recalcó Pedrera, quien recordó que en el archipiélago, en este siglo, solo se ha convocado una oposición para el personal médico en 2007.

Por eso resulta aún más llamativa la demora en un proceso de estabilización que ya ha culminado en la gran mayoría de las comunidades.

En las más rezagadas, explica, ya se han hecho los exámenes del personal facultativo y se están formalizando las últimas adjudicaciones de plazas. «En Valencia, a falta de un par de especialidades con pocos médicos, ya están resueltas las adjudicaciones y con los profesionales incorporados. En Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía la estabilización está prácticamente finiquitada. Creo que Canarias va la última», indica Pedrera.

La convocatoria de los exámenes sin haber culminado el concurso de méritos y el caos organizativo que provocará en la actividad asistencial la realización de las pruebas entre semana, han llevado a los médicos canarios a convocar una huelga indefinida a partir del 23 de septiembre.

En este sentido, Pedrera expresó su extrañeza por la celebración de la fase de oposición sin haber resuelto previamente el concurso de méritos. «Que yo sepa, esto no ha ocurrido en ninguna comunidad. Quienes concurrieron al concurso solo tuvieron que acreditar los méritos y la antigüedad para acceder directamente a una plaza, sin necesidad de examen», dice.

«Somos los últimos de España», lamenta el secretario general de CESM Canarias, Levy Cabrera, que señala la negligencia de los gobernantes canarios como origen del problema. «Nunca se ha visto un calendario de exámenes como el nuestro. Normalmente se hacen los fines de semana para no interferir en la labor asistencial», recalca.

Por su lado, la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, dijo el lunes que en su departamento están «sorprendidos» con las últimas protestas de los médicos del SCS.