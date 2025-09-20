Estabilización de Sanidad: publicadas las resoluciones de plazas por méritos de las categorías que se van a examinar antes El SCS dice que la publicación de los listados «garantiza la titularidad de la plaza» | Los médicos están llamados a la huelga a partir del martes

El Servicio Canario de la Salud (SCS) informa que, con la publicación efectuada en el día de ayer de la última categoría pendiente, ya se ha publicado en la web institucional y comunicado a los aspirantes afectados por el proceso de estabilización los resultados definitivos del concurso de méritos del proceso de estabilización del subgrupo A1 de personal sanitario, al que pertenecen los médicos y facultativos y otras categorías como odontoestomatólogo, farmacéutico y técnico de salud pública.

Los médicos canarios temporales afectados por este proceso están convocados a partir del próximo martes 23 de septiembre a una huelga con motivo de que Sanidad había convocado las oposiciones a partir del 29 de septiembre antes de las adjudicaciones de plazas por mérito.

El SCS ha publicado en su web las resoluciones para la elección de plazas de las 49 categorías/especialidades de dicho subgrupo. Esto implica que quedan publicadas la totalidad de plazas que se ofertan, así como el procedimiento para la petición de las mismas por concurso de méritos, según indica el propio SCS a través de una comunicado.

Con estas publicaciones, los aspirantes tienen acceso al resultado definitivo del concurso de méritos así como a la puntuación obtenida y el orden que ocupan en cada listado, lo que les indica la opción de estabilizar por méritos o no.

Garantzación de la titularidad de la plaza

El SCS, a través de una nota de prensa, recuerda que las resoluciones definitivas publicadas garantizan la titularidad de plaza en el procedimiento, siempre que el aspirante cumpla con los requisitos de acceso y no haya renunciado a ninguna plaza cuando cumplimentó el formulario pertinente.

Tanto las resoluciones definitivas como las de elección de plaza se han ido publicando paulatinamente conforme cada tribunal ha ido resolviendo la baremación de cada categoría. En paralelo, el SCS continúa trabajando intensamente para publicar las resoluciones de adjudicación de plaza en el menor tiempo posible, que es el paso final para concluir el nombramiento como personal estatutario fijo mediante concurso de méritos, primero de los tres que componen el proceso de estabilización recogido en la Ley 20/2021.

El plazo de presentación del formulario de petición de plazas es de veinte días naturales, a contar a partir del siguiente de la publicación de la resolución significada. Así, para aquellas resoluciones publicadas el viernes, que son un total de cinco, los aspirantes tienen desde las 00.00 horas del 20 de septiembre hasta las 23.59 horas del 9 de octubre de 2025, ambos inclusive para presentar el documento, tal como se especifica en la web del SCS.

Avances en el proceso

Durante esta semana se ha continuado con la publicación de resoluciones definitivas y de elección de plaza y se continuará en las próximas semanas hasta culminar con las adjudicaciones de plazas de los distintos grupos profesionales, ya en el procedimiento de nombramiento de personal estatutario fijo.

En este contexto, el director del SCS, Adasat Goya, ha mantenido encuentros de trabajo con las distintas organizaciones sindicales de la mesa sectorial que han solicitado reuniones, con la finalidad de aclarar dudas respecto al procedimiento y la idoneidad de avanzar con el proceso, en un ánimo completamente constructivo y de diálogo.

La fase de concurso-oposición que se inicia el 29 de septiembre afecta además del grupo A1 Sanitario, al personal de Gestión y Servicios. De las quince categorías que lo componen, cinco ya están en fase de adjudicación de plaza y todas tienen publicados los resultados definitivos del concurso de méritos. De las quince, nueve cuentan con fase de concurso-oposición.

Hay que recordar que al proceso de estabilización se presentaron más de 160.000 solicitudes para 12.463 plazas recogidas en la convocatoria y que todo el proceso ha sido fruto del trabajo de la mesa sectorial de Sanidad. Por tanto, el objetivo es avanzar en la estabilización de los trabajadores para reducir el empleo temporal en el SCS.

Se trata del mayor proceso de estabilización de la historia del Servicio Canario de la Salud y es necesario avanzar en el procedimiento para lograr estabilizar todas las plazas previstas de más de un centenar de categorías profesionales que están ya todas baremadas en resolución provisional o definitiva.

