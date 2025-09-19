Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una protesta de los médicos temporales a las puertas del hospital Insular. Cober

Sepca duda del compromiso de Monzón de hacer en orden la estabilización de los grupos C, D y E

El sindicato reitera su petición al presidente del Gobierno de Canarias para que cese a la consejera de Sanidad

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:27

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) reiteró este viernes su petición al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, de que ordene el cese de la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, por la gestión que está llevando a cabo del proceso de estabilización del personal temporal de la sanidad pública canaria.

«Ahora envía mensajes de tranquilidad prometiendo que, con el resto de categorías, no ocurrirá lo mismo que con los A1 Sanitarios y de Gestión y Servicios», señalan desde el sindicato, que interpreta este compromiso como una burla.

«El equipo directivo del Servicio Canario de la Salud dice que es imposible y ella, por quedar bien, por su desconocimiento y falta de diálogo con su equipo continúa llevando este barco a la deriva», señala el secretario general de Sanidad de Sepca, Joaquín Franco.

Ante el conflicto creado por la convocatoria de los exámenes de estabilización para los grupos A1 sanitario y de gestión, que engloban a médicos y titulados superiores de distintas áreas, antes de la adjudicación de las vacantes en juego en el concurso de méritos, Sepca solicita al SCS que emita una resolución que acredite qué aspirantes ya tienen una plaza garantizada y no están obligados a presentarse a las pruebas.

El margen para elaborar este documento es mínimo, porque los exámenes se prevén realizar entre los días 29 de septiembre y 5 de octubre.

Noticias relacionadas

Sepca pide el cese inmediato de la consejera de Sanidad por el caos en el proceso de estabilización

Sepca pide el cese inmediato de la consejera de Sanidad por el caos en el proceso de estabilización

Sanidad adjudicará las plazas por méritos antes del examen en los grupos C, D y E

Sanidad adjudicará las plazas por méritos antes del examen en los grupos C, D y E

Los médicos mantienen la huelga tras sentarse con Sanidad: «No garantizan nada»

Los médicos mantienen la huelga tras sentarse con Sanidad: «No garantizan nada»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque
  3. 3 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  4. 4 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  7. 7 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  8. 8 Sanidad prevé adjudicar las plazas del concurso de méritos antes de la oposición para los grupos C, D y E
  9. 9 De La Gomera a Vegueta: Mimila es la tradición dulce que pretende enamorar a los grancanarios
  10. 10 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sepca duda del compromiso de Monzón de hacer en orden la estabilización de los grupos C, D y E

Sepca duda del compromiso de Monzón de hacer en orden la estabilización de los grupos C, D y E