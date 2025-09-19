Sepca duda del compromiso de Monzón de hacer en orden la estabilización de los grupos C, D y E El sindicato reitera su petición al presidente del Gobierno de Canarias para que cese a la consejera de Sanidad

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) reiteró este viernes su petición al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, de que ordene el cese de la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, por la gestión que está llevando a cabo del proceso de estabilización del personal temporal de la sanidad pública canaria.

«Ahora envía mensajes de tranquilidad prometiendo que, con el resto de categorías, no ocurrirá lo mismo que con los A1 Sanitarios y de Gestión y Servicios», señalan desde el sindicato, que interpreta este compromiso como una burla.

«El equipo directivo del Servicio Canario de la Salud dice que es imposible y ella, por quedar bien, por su desconocimiento y falta de diálogo con su equipo continúa llevando este barco a la deriva», señala el secretario general de Sanidad de Sepca, Joaquín Franco.

Ante el conflicto creado por la convocatoria de los exámenes de estabilización para los grupos A1 sanitario y de gestión, que engloban a médicos y titulados superiores de distintas áreas, antes de la adjudicación de las vacantes en juego en el concurso de méritos, Sepca solicita al SCS que emita una resolución que acredite qué aspirantes ya tienen una plaza garantizada y no están obligados a presentarse a las pruebas.

El margen para elaborar este documento es mínimo, porque los exámenes se prevén realizar entre los días 29 de septiembre y 5 de octubre.