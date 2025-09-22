Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto Las Urgencias, las consultas oncológicas y las cirugías no demorables no sufrirán el impacto de un paro que incumbe al 70% de las plantillas médicas

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:44 Comenta Compartir

Un total de 4.974 profesionales de las categorías A1 sanitarias, que incluyen médicos y facultativos, están convocados a los exámenes de estabilización y, por tanto, a la huelga indefinida convocada para este martes por el Sindicato Médico Canario (CESM). La cifra se corresponde el 70% de las plantillas médicas del Servicio Canario de la Salud (SCS), que desarrollan su trabajo en calidad de interinos.

El director del SCS, Adasat Goya, confía en que el seguimiento sea reducido, mientras que los convocantes advierten de que la huelga se ha organizado de forma urgente ante la demanda de los propios profesionales.

A continuación ofrecemos algunas claves de cómo será la huelga y por qué se ha convocado.

Servicios mínimos

El sindicato prevé que los centros médicos y hospitales funcionen a medio gas, con unos servicios mínimos que consideran abusivos. En los hospitales, dichos servicios serán equivalentes a los establecidos para fines de semana y festivos. La huelga no afectará a las consultas de oncología, diálisis, hospital de día ni a la farmacia hospitalaria, y se mantendrán las intervenciones quirúrgicas de pacientes oncológicos y de otras patologías que no puedan demorarse sin riesgo para los enfermos. En los servicios de urgencias, la huelga no tendrá impacto, ya que trabajará el 100% de los efectivos habituales.

El paro en Atención Primaria

En los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, habrá un médico de servicios mínimos, al que se sumará un segundo profesional si el centro atiende a entre 10.000 y 30.000 pacientes, y un tercer facultativo en los centros con más de 30.000 pacientes. También las urgencias extrahospitalarias funcionarán con el 100% de sus efectivos.

Los convocantes y sus demandas

El Sindicato Médico fue el primero en formalizar el preaviso de huelga indefinida, un paro respaldado por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca), que ha convocado otra huelga para el viernes 26 de septiembre. Ambos colectivos exigen la anulación de los exámenes de la segunda fase del proceso de estabilización o la publicación inmediata de los nombramientos derivados del concurso de méritos.

Origen del conflicto

De los 4.794 facultativos que participan en el proceso de estabilización, unos 2.400 iban a acceder a una plaza mediante el concurso de méritos, en teoría, sin tener que presentarse a los exámenes, convocados entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. El conflicto, según explica Éric Álvarez, presidente de CESM Canarias, radica en que las resoluciones definitivas del concurso de méritos no garantizan que los profesionales obtengan la plaza deseada. Por ello, muchos se verán obligados a examinarse para aumentar sus posibilidades de éxito. «La publicación de todas las baremaciones definitivas no resuelve el problema», señala Álvarez, quien insiste en que Sanidad debe publicar el listado de nombramientos para dar por concluido el concurso de méritos.

Anuncio de exámenes

El pasado 9 de septiembre el Servicio Canario de la Salud informó en la Mesa Sectorial de que los exámenes de los grupos A1 Sanitario -conformado por médicos y especialistas- y A1 de Gestión y Servicios -compuesto por titulados superiores de distintas ramas- se celebrarían entre los días 29 de septiembre y 5 de octubre. El llamamiento oficial se hizo efectivo a través de una resolución emitida el 12 de septiembre.

Sorpresa de los sindicatos médicos

Desde abril los sindicatos sabían que los exámenes se iban a realizar en la segunda quincena de septiembre y que se anunciarían con poca antelación para dificultar la concurrencia de aspirantes de fuera del archipiélago. Sin embargo, daban por sentado que las oposiciones de la segunda fase de la estabilización se celebrarían tras la adjudicación de plazas en juego en el concurso de méritos. Además, suponían que las pruebas se realizarían en fines de semana para no interferir con la actividad asistencial. Ninguno de los dos supuestos se cumplió.

Asombro de Sanidad

El 12 de septiembre, UGT y el Sindicato Médico Canario (CESM) convocaron a los médicos a las puertas de centros de salud y hospitales para protestar contra la convocatoria de exámenes. Ese día CESM anunció la presentación de un preaviso de huelga para el 23 de septiembre. El paro está apoyado por Intersindical Canaria y por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) que también ha hecho un preaviso de huelga para el viernes 26 de septiembre y ha presentado un contencioso administrativo contra la convocatoria de las oposiciones por entender que contravienen las bases de la oferta pública de empleo. La protesta sorprendió a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que alegó que las fechas de las oposiciones estaban pactadas con los sindicatos y que el temario y las preguntas de los exámenes se publicaron hace un año.

Sin precedentes en la demora y el conflicto

Según la Confederación Española de Sindicatos Médicos, excepto en Canarias, todas las comunidades han culminado la fase de méritos de los procesos de estabilización y, las más rezagadas, están realizando los últimos nombramientos. Tampoco tienen constancia de que ninguna comunidad haya convocado los exámenes de la fase de estabilización antes de culminar las adjudicaciones del concurso de méritos. La estabilización debía estar culminada, según la Ley 20/21, antes del 31 de diciembre de 2024. En todo caso, el Ministerio de Función Pública aclaró que los procesos podían prolongarse más allá de tres años tras la aprobación de la oferta pública de empleo. Este plazo en Canarias se cumplió en junio de este año.

Primeros episodios de un proceso largo

El proceso extraordinario de estabilización del personal del sistema público de salud de Canarias es un procedimiento complejo que abarca dos fases y al que han concurrido unos 160.000 aspirantes. Se prevé estabilizar 12.428 plazas, de las que 9.867 iban a asignarse de forma directa, sin pasar por el examen, a través del concurso de méritos. Actualmente, solo se han hecho ocho nombramientos en siete categorías. Quedan por delante los grupos profesionales más numerosos, con el A2 Sanitario —las enfermeras— a la cabeza, que ya cuentan con las baremaciones definitivas de los méritos. A este punto no han llegado las categorías del grupo C1 Sanitario, con técnicos de laboratorio y de otras especialidades, ni los profesionales del C2 de Gestión y Servicios, como celadores, auxiliares de enfermería, cocineros o auxiliares administrativos, entre otros. Es decir, aún estamos en los primeros capítulos de una historia muy larga.