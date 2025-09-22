Sanidad apela a los médicos para que aborten una huelga «sin sentido» El director del SCS da por cerrada la fase de méritos con las baremaciones definitivas y asegura que quienes figuren en ellas tienen plaza | El Sindicato Médico mantiene el paro de martes a viernes

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:20

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, aclaró que las resoluciones de las baremaciones definitivas del concurso de méritos de la estabilización del personal temporal del sistema público de salud garantizan la titularidad de plaza, siempre que el aspirante cumpla con los requisitos de acceso y no haya renunciado a ninguna vacante cuando cumplimentó el formulario pertinente.

Por ello, entiende que la huelga convocada por el Sindicato Médico (CESM) para este martes y por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) para este viernes «carece de sentido».

«La esperanza que tengo es que, cuando los interesados nos escuchen, no vayan a la huelga, porque sabrán que la administración está velando por sus derechos», señaló Goya este lunes en una comparecencia pública sobre un paro al que están llamados los 5.000 facultativos temporales de la sanidad pública del archipiélago.

«La fase de concurso de méritos ya está finalizada», porque todas las categorías de los grupos A1 Sanitario y de Gestión y Servicios disponen ya del listado definitivo de las baremaciones, lo que «permite continuar con la segunda fase sin limitar ningún derecho de los aspirantes», a la espera de la asignación definitiva de los puestos.

«En ningún caso, la realización del examen alterará el resultado del concurso de méritos», puntualizó el director del SCS, quien quiso realizar estas puntualizaciones ante la gran polémica surgida por la protesta de los médicos ante la convocatoria de los exámenes de la estabilización sin haberse efectuado los nombramientos de la primera fase del proceso.

Goya achacó la gran polémica surgida con este llamamiento a «informaciones contradictorias» y aseguró que no tiene esperanzas en que los sindicatos convocantes aborten el paro: «esperaba que fueran más responsables».

«Sé que varias organizaciones sindicales no comparten esta decisión», indicó el director del SCS sobre una convocatoria de exámenes que, según dijo, estuvo pactada con los representantes sindicales en la Mesa Sectorial desde antes del verano.

Incidencia en la actividad asistencial

Respecto al efecto que pueda tener en las consultas y servicios del SCS la convocatoria de los exámenes en días laborables —entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre—, señaló que no saben cuántos aspirantes acudirán al llamamiento porque «examinarse es voluntario» y aseguró que se ha preparado «un plan de acción para que el impacto sea lo menor posible» y la ciudadanía no se vea afectada.

Además, según Goya, el «descalabro asistencial» vaticinado por los sindicatos para los días de los exámenes también se producirá en los días de huelga. «Tanto el derecho a examen como el derecho a huelga son derechos constitucionales», aseguró al respecto.

Hasta la edición de esta noticia, el Sindicato Médico Canario mantiene el llamamiento a la huelga para este martes y el subdirector de Recursos Humanos del SCS, Antonio Suárez, aseguró que los servicios mínimos previstos se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias el mismo día del paro.