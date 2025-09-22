Sepca se congratula de que Sanidad avale la titularidad de las plazas del concurso de méritos El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias se desmarca de la huelga convocada por los médicos ante el inicio de las oposiciones de la segunda fase del proceso de estabilización

Protesta de los médicos contra la convocatoria de exámenes de la fase de oposición.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) valoró positivamente que la Consejería de Sanidad haya confirmado, a través de una nota de prensa y una comparecencia pública, que las resoluciones definitivas del concurso de méritos garantizan la titularidad de plaza en el proceso de estabilización. Según el Servicio Canario de la Salud (SCS), esta garantía se mantiene siempre que los aspirantes cumplan los requisitos de acceso y no hayan renunciado a ninguna vacante en el formulario correspondiente.

Desde Sepca se desmarcan de las movilizaciones y la huelga de médicos convocada para este martes, destacando que el SCS «recoge el testigo» de la propuesta que el sindicato ha defendido en todo momento y recuerdan que esta solución no se correspondía con el acuerdo inicial alcanzado en Mesa Sectorial.

En este sentido, subrayan que, a diferencia de otras organizaciones sindicales, Sepca se ha mantenido firme en su postura, motivo por el cual agradecen el nuevo comunicado de Sanidad.

El sindicato puntualiza que este anuncio no implica la firma inmediata de la plaza, pero sí constituye una garantía de estabilidad para todos los profesionales que se encuentran en la fase definitiva por méritos. Además, aclara que esta comunicación no impide continuar con la siguiente fase del proceso de estabilización por concurso.

Por último, Sepca exige a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que evite realizar «declaraciones contrarias e inoportunas» y reclama al presidente del Gobierno de Canarias que proceda a su destitución, al considerar que sería «lo más correcto para la sanidad canaria y sus profesionales».