Los médicos temporales suspenden la huelga antes de los exámenes de estabilización Consideran que mantener el paro durante las pruebas de oposición complicaría la atención asistencial la próxima semana y piden a Sanidad más nombramientos definitivos

Imagen de los médicos temporales concentrados este viernes a las puertas de las consultas externas del hospital de Gran Canaria Doctor Negrín.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

La celebración de los exámenes de estabilización, a los que están llamados un total de 4.974 facultativos temporales de la sanidad pública canaria para la próxima semana, ha empujado al Sindicato Médico Canario (CESM) a suspender temporalmente la huelga indefinida que mantenía desde el martes para exigir a Servicio Canario de la Salud que se adjudicaran las plazas conseguidas por méritos antes de la fase de oposición.

La organización convocante entiende que mantener el paro durante las pruebas de oposición complicaría aún más la atención asistencial durante la próxima semana y exige al Servicio Canario de la Salud que siga publicando las adjudicaciones definitivas.

«Suspendemos temporalmente la huelga por consideración a los compañeros afectados por los exámenes», señaló este viernes el secretario general de CESM Canarias, Levy Cabrera.

En esta decisión también ha influido el cambio de actitud de la Consejería canaria de Sanidad, que durante esta jornada ha publicado los nombramientos derivados del concurso de méritos en siete categorías, que en conjunto suman un total de 72 plazas.