La Aemet mantiene la calima «significativa y avisa de heladas en Canarias Este domingo habrá un ascenso de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas sufrirán pocos cambios

Imagen de un día de calima en Gran Canaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:30

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia no solo calima, que podría ser significativas este domingo, sino que avisa de heladas en cotas altas de cumbres de Tenerife y de La Palma.

El domingo la calima será notable, con concentraciones que podrán ser significativas en superficie y esto causará un ascenso de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas sufrirán pocos cambios.

El lunes los cielos estarán poco nubosos en general con algún intervalo de nubes altas y la calima seguirá presente así como el aumento de las temperaturas máximas. En cuanto al viento, será flojo en general con predominio del sureste.

El marteslos cielos permanecerán poco nuboso en general con predominio de las nubes altas y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Viento en general flojo de dirección variable, predominando el sureste durante las horas centrales.

Predicción hasta el lunes día 8:



Hoy: lluvias persistentes en el norte peninsular, ocasionales en el centro; cota de nieve 1100-1300 m; rachas de viento muy fuertes en el este peninsular y Baleares hasta el viernes.



Viernes y Sábado: lluvia persistente en Galicia.

El tiempo por islas

Lanzarote

Intervalo de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del sureste, más intenso en el interior y oeste durante las horas centrales.

Arrecife: 16º- 22º

Fuerteventura

Intervalo de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del sureste.

Puerto del Rosario: 17º- 22º

Gran Canaria

Intervalo de nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso por la tarde. Calima ligera remitiendo. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del sureste, más intenso en costas noreste y suroeste durante las horas centrales.

Las Palmas de Gran Canaria: 18º- 23º

Tenerife

Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Viento en general flojo del sureste, más intenso en costas del sur durante las horas centrales.

Santa Cruz de Tenerife: 18º- 24º

La Gomera

Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento inicialmente flojo del noreste girando a flojo del sureste durante la mañana.

San Sebastián de La Gomera: 18º- 24º

La Palma

Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en zonas altas. Viento flojo del este, algo más intenso por la mañana en el extremo sur.

Santa Cruz de La Palma: 18º- 24º

El Hierro

Poco nuboso con calima ligera, más significativa en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del este, más intenso en extremos sur y noreste durante las horas centrales.

Valverde: 13º- 18º