La tradición canaria del Salto del Pastor sorprende en redes sociales: «Tremendo vértigo»

El Salto del Pastor, práctica tradicional canaria heredada de los desplazamientos que efectuaban los pastores por la escarpada geografía del archipiélago ayudados por una lanza, ha vuelto a hacerse viral en redes sociales. En un vídeo publicado en Instagram se puede observar a un hombre 'bastoneando' por una escarpada montaña de Canarias. A sus pies, muy en el fondo, se observa el mar.

Las imágenes, publicadas el pasado 29 de noviembre por el usuario ciriscreen, cosecha un sinfín de interacciones y roza el millón de visualizaciones. «Vi el vídeo entero y ahora tengo vértigo sentada en el sofá de mi hogar. Bueno y un poco de taquicardia también», reza una de las reacciones a la impactante grabación, realizada con una cámara de 360 grados.

«Son como cabras montesas», señalaba otro usuario, mientras que otras voces consideraban: «Qué necesidad cuando puedes estar en una terraza bebiéndote una cerveza».

«Antiguamente nuestros antepasados se desplazaban así, aunque parezca imposible», apuntaba otro mensaje, ante la incrediludidad de muchos de los interlocutores.

Lo cierto es que esta cuenta de Instagram difunde diferentes contenidos sobre el Salto del Pastor o brinco canario, acercando y dando a conocer esta tradición isleña, que a día de hoy también se practica como juego o exhibición.

Para desempeñarla resulta fundamental utilizar un palo de madera, elaborado normalmente con madera de pino canario. Suele ser más ancho en su parte inferior, donde está la punta metálica o regatón, que se clava en el pavimento.

Este instrumento recibe diferentes nombres en función de la isla. Por ejemplo, en Gran Canaria es conocido como garrote, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura como lata y en las islas occidentales como lanza o astia.

Los antiguos pastores utilizaban este método básicamente por necesidad, ya que necesitaban sortear terrenos con grandes desniveles, como barrancos o riscos.