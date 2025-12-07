El Granca reclamó vía burofax a Dreamland el pago del patrocinio y espera que cumpla La deuda ronda los 270.000 euros. El acuerdo firmado en 2023 recoge la rescisión si hay incumplimiento en las transferencias

El Consejo de Administración del Club Baloncesto Gran Canaria ya reclamó vía burofax a Dreamland el cumplimiento de los pagos del patrocinio que se firmó en el año 2023. La deuda de Dreamland con el club ronda ya los 270.000 euros.

En el CB Gran Canaria aseguran que desde Dreamland se les ha trasladado que se realizarán los pagos pendientes. En todo caso, si Dreamland incumpliese el contrato, los siguientes pasos podrían pasar por la rescisión del acuerdo.

Como se recordará, bajo la enseña a de Dreamland hay un proyecto de gran parque audiovisual en Telde que lleva meses esperando precisamente por el visto bueno del Cabildo para ser declarado proyecto estratégico. Esa declaración permitiría agilizar los trámites administrativos. Sin embargo, los técnicos cabildicios siguen examinando con detalle el expediente, en especial tras encontrarse con un visto bueno del grupo de gobierno de Telde que vino precedido de un informe de sus técnicos que apuntaban numerosas deficiencias que habría que subsanar.

Fue en mayo de 2023 cuando se presentó el acuerdo de patrocinio principal del CB Gran Canaria, que pasó a incluir desde entonces la denominación Dreamland en su marca comercial. Según reveló este periódico, los términos del acuerdo comprometen a Dreamland a realizar pagos por un importe de 3,3 millones de euros hasta el año 2028.

El contrato de patrocinio recogió en su día entre los motivos de rescisión por parte de la entidad deportiva los siguientes: el impago de cualesquiera cantidades previstas en el contrato; la declaración judicial concursal del patrocinador sin perjuicio de las derechos y acciones a disposición del club; la pérdida de personalidad jurídica de Dreamland; la cesión unilateral, sin consentimiento, de los derechos u obligaciones previstas en el acuerdo; y el incumplimiento de las prácticas de mercado en materia de 'compliance'.

En cualquiera de esas circunstancias, la rescisión por parte del club tendría lugar inmediatamente a partir del momento en que el Gran Canaria «así lo comunique por escrito al patrocinador de cualquier manera que permita acreditar la recepción de tal notificación». El contrato agregó, además, que «todo ello sin perjuicio de las posibles acciones legales que pudieran emprenderse contra el patrocinador derivadas del incumplimiento por parte de esta entidad de sus obligaciones contractuales».

Inicialmente Dreamland, con el Grupo Newport como accionista de referencia, anunció que se su proyecto inversor en Telde contaba con un presupuesto de 140 millones de euros, todo ello para crear el mayor 'hub' audiovisual y tecnológico del sur de Europ, con una estimación inicial de 1.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos.

Aquel proyecto inicial ocuparía un espacio de 100.000 metros cuadrados que contaría con el plató de rodaje mas grande de Europa, de 6.000 metros cuadrados, un plató de rodaje auxiliar de 2.500 metros cuadrados y un tanque acuático de 1.600 metros cuadrados para rodar escenas complejas de alta mar o profundidades marinas. De forma sucesiva, la superficie del proyecto fue menguando ante las exigencias ambientales y urbanísticas de las diferentes administraciones implicadas.

En octubre del pasado año, el Gobierno central aprobó la entrega de 13,18 millones de euros a Dreamland en concepto de incentivos regionales para una inversión de 54,9 millones en la primera fase del proyecto.

Dreamland ya promovió un proyecto similar en la isla de Fuerteventura pero no consiguió el apoyo del Cabildo, por lo que su grupo promotor de referencia optó por trasladarlo a Gran Canaria, con un cambio accionarial que derivó en un contencioso judicial con sus socios iniciales.