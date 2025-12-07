Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra Los presuntos hechos ocurrieron en la noche de este sábado y fueron recogidos por una cámara de seguridad del inmueble

Imagen del momento en el que una de las mujeres sale corriendo con el objeto navideño en sus manos.

Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria. Tres mujeres sustrajeron presuntamente un árbol de Navidad o un Papá Noel de un edificio ubicado en el barrio de Cruz de Piedra, en la capital grancanaria, durante la noche de este sábado, según como se puede apreciar en el vídeo recogido por las cámaras de seguridad del inmueble.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.25 horas, según la información facilitada por un vecino del bloque de edificios. Según se puede ver en el vídeo grabado por las cámaras de seguridad, tres mujeres acceden al portal y se marchan con lo que parece un Papá Noel o un árbol de Navidad. También portan otros objetos que, supuestamente, habrían sido sustraídos en portales cercanos.

En las imágenes también se ve como las mujeres salieron corriendo del edificio después de efectuar el presunto robo.

Por el momento no consta denuncia ni más información. Se desconoce también si las autoridades han abierto una investigación sobre lo ocurrido.

