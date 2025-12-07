Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del momento en el que una de las mujeres sale corriendo con el objeto navideño en sus manos.
Imagen del momento en el que una de las mujeres sale corriendo con el objeto navideño en sus manos. C7

Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra

Los presuntos hechos ocurrieron en la noche de este sábado y fueron recogidos por una cámara de seguridad del inmueble

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:26

Comenta

Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria. Tres mujeres sustrajeron presuntamente un árbol de Navidad o un Papá Noel de un edificio ubicado en el barrio de Cruz de Piedra, en la capital grancanaria, durante la noche de este sábado, según como se puede apreciar en el vídeo recogido por las cámaras de seguridad del inmueble.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.25 horas, según la información facilitada por un vecino del bloque de edificios. Según se puede ver en el vídeo grabado por las cámaras de seguridad, tres mujeres acceden al portal y se marchan con lo que parece un Papá Noel o un árbol de Navidad. También portan otros objetos que, supuestamente, habrían sido sustraídos en portales cercanos.

En las imágenes también se ve como las mujeres salieron corriendo del edificio después de efectuar el presunto robo.

Por el momento no consta denuncia ni más información. Se desconoce también si las autoridades han abierto una investigación sobre lo ocurrido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo
  2. 2 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  3. 3 Andén Verde: la vieja carretera borra su huella
  4. 4 La noche en que Oliverio, Acaymo y Benjamín se cruzaron en la vida de Iván Robaina
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según la oncóloga Carmen Murias
  6. 6 Siete buques de la flota fantasma rusa atraviesan Canarias esta semana sin ningún tipo de control
  7. 7 Lluvia de premios en Canarias: el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional reparte el primer y segundo premio por las islas
  8. 8 Un motorista, en estado crítico tras caer de su motocicleta en el sur de Gran Canaria
  9. 9 Detenido en San Telmo un joven con más de 40 gramos de hachís y marihuana
  10. 10 No sólo calima: la Aemet anuncia heladas en Canarias durante el puente de diciembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra