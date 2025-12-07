Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje Los efectivos de emergencia mantienen el dispositivo de búsqueda para intentar localizar a una persona en paradero desconocido

El fuerte oleaje registrado este domingo alrededor de las 16:00 horas en la costa de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife), provocó un grave accidente con un balance provisional de tres fallecidos confirmados - dos hombre y una mujer- , un desaparecido y varios heridos, según informó el 112 Canarias. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 detalló que las víctimas fueron arrastradas por el mar en la piscina natural de la zona.

La Radio Televisión Canaria (RTVC) informa de que una cuarta persona permanece en paradero desconocido. El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, señaló que un amplio dispositivo trabaja en los alrededores de la costa para localizarla, aunque las labores se ven dificultadas por la baja luminosidad con la llegada del ocaso. El helicóptero del 112 tuvo que retirarse temporalmente para realizar maniobras de mantenimiento, aunque se espera que se reincorpore en breve. Sánchez confirmó que la búsqueda continuará en las próximas horas.

Además, una persona tuvo que ser recuperada tras recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar y fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Otra persona presenta heridas provocadas por un traumatismo craneoencefálico de «bastante gravedad», según indicó Sánchez. Por otro lado, tres personas resultaron heridas leves y fueron atendidas por los equipos sanitarios desplazados.

El director del 112 calificó el incidente de «muy grave» y señaló que no «hay palabras» que describan la situación que se vive en estos momentos en la costa de Tenerife. En el operativo participan el Servicio Canario de Salud (SUC), efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local, mientras se investigan las circunstancias del suceso.

Algunos testigos que han hablado para los servicios informativos de RTVC relataron cómo vivieron el suceso. Una pareja que se encontraba en el lugar de los hechos aseguró que fue un «sálvese quien pueda» y que, con el golpe del mar, «dos fuertes olas arrasaron con todo a su paso». «Nosotros estábamos muy lejos y aun así nos alcanzaron las olas. He mirado atrás y la piscina pasó de estar llena a no haber nadie», añadieron.

Canarias se consolida como una de las comunidades más golpeadas por la tragedia de los ahogamientos en 2025, con 67 fallecimientos registrados hasta noviembre, lo que la sitúa como la segunda región con mayor mortalidad, solo por detrás de Andalucía. La cifra refleja unos preocupante datos donde la actividad turística y el uso frecuente de espacios naturales de baño, muchas veces sin servicio de socorrismo, incrementan el riesgo. El mes de noviembre, con siete muertes en las islas, confirma la persistencia de un problema que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) considera estructural.

