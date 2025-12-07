Muere Ramón Trujillo, miembro fundador y primer presidente de la Academia Canaria de la Lengua Trujillo desarrolló una vida ligada a las letras, que giró en torno al estudio de la semántica y el lenguaje

Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:28 | Actualizado 17:09h.

La Academia Canaria de la Lengua expresa su «profundo pesar» por el fallecimiento de Ramón Trujillo Carreño, miembro fundador y primer presidente de la institución, este fin de semana. «Sus compañeros quieren manifestar el dolor que les produce su desaparición y transmitir su más sentido pésame a familiares y amigos», reza el comunicado.

Trujillo desarrolló una vida ligada a las letras, que giró en torno al estudio de la semántica y el lenguaje. Era catedrático emérito de la Universidad de La Laguna (ULL) en el área de gramática general y crítica literaria y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Además, ejerció como director honorario del Instituto de Lingüística Andrés Bello y fue miembro de la Real Academia Española.

El catedrático publicó numerosos libros y artículos en revistas especializadas. Algunos de sus títulos más destacados son 'Resultado de dos encuestas dialectales en Masca', 'El silbo gomero. Análisis lingüístico' o 'Trescientos ochenta años de soledad. Estudio sobre las interpretaciones del Quijote'.

Presidió la Academia Canaria de la Lengua entre los años 2000 y 2009 y recibió la Medalla de Oro de Canarias en 2003, entre otros reconocimientos.

Que descanse en paz.