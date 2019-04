«Ciegos, sordos y mudos» en el Fundescan

El recurso formulado contra el auto de transformación pretende presentar a todos los acusados, mezclándolos a fin de crear confusión, como ciegos, sordos y mudos, ajenos en absoluto a todas las decisiones acordadas por la comisión ejecutiva y patronato de Fundescan, al que pertenecían, como si ninguno de los recurrentes hubiera formado parte nunca de éstos órganos». De esta forma tan gráfica respondió el abogado de los querellantes del caso Fundescan, José Luis Gutiérrez, al recurso de reforma presentado por la defensa de los colaboradores de Alicia Rodríguez cuando la misma era secretaria general de la comisión ejecutiva de UGT de Canarias, y presidenta de Fundescan.

Este recurso se suma a los remitidos por los miembros de la comisión ejecutiva de la etapa de Juan Francisco Fonte en el sindicato y en el patronato en la época que se investigó Fundescan.

Argumentos. En este caso, los querellantes se oponen a los argumentos esgrimidos por estos acusados aludiendo que una cosa es cuando renunciaron a sus cargos y otra cuando la misma se hizo efectiva, que se negaron a colaborar, que no votaron en contra nunca de los acuerdos presuntamente delictivos adoptados en el patronato, se negaron a declarar, y fueron «obligatoriamente conocedores de las numerosas actuaciones defraudatorias que se realizaron en el seno de la fundación a favor del sindicato UGT Canarias», sostiene la parte.

Incide el letrado José Luis Gutiérrez en que la parte recurrente insistía en que el sindicato no debía transferir la totalidad del importe de las subvenciones a Fundescan y que no todo el importe debía gastarse en formación. Para esta parte «dichas alegaciones son irrelevantes», si bien aclara que «es cierto que las bases de las respectivas convocatorias de los planes de formación prevé la subcontratación total o parcial, y que parte de la subvención puede destinarse a la publicidad o promoción de los cursos. Pero eso es una cosa y otra bien distinta, es que el Sindicato se apropie de una suntuosa cantidad de la subvención», presentando «como gastos para justificar la subvención salarios de numerosos empleados del sindicato que no han prestado ninguna tarea directa en la formación, ni en tareas auxiliares», sostiene.

Mientras, se produjo «la descapitalización de la fundación» que debió asumir en solitario todos los gastos del desarrollo de los programas formativos, generando con esta actuación su quiebra económica y a la postre un concurso de acreedores.