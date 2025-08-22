El PSOE califica de «puñalada» del PP a Canarias la petición de Baleares de paralizar el reparto de menores La secretaria de Organización del PSOE en las islas, Nira Fierro, acusó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de ser «cómplice» ante la «atrocidad de su socio de Gobierno»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 18:25

El PSOE de Canarias ha expresado este viernes su más enérgica condena ante la decisión del gobierno de Baleares, presidido por el Partido Popular, de tratar de paralizar mediante recurso al Tribunal Supremo la acogida de menores migrantes procedentes de Canarias. La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, calificó esta actitud como «un auténtico puñal en la espalda a los intereses de las islas» y denunció la «cómplice pasividad» del presidente Fernando Clavijo.

«Ya está bien. ¿Qué más necesita Clavijo para entender que quien ayuda a Canarias es el Gobierno de España y quien la traiciona es su socio de gobierno, al que siempre protege?», se preguntó Fierro, recordando que el Ejecutivo central es el que ha impulsado los acuerdos que permiten el traslado de menores a la Península para aliviar la situación de saturación que viven los centros de acogida en el Archipiélago canario.

La dirigente socialista señaló que la posición del PP en Baleares evidencia que las comunidades gobernadas por los populares son las que ponen obstáculos a las soluciones solidarias. «Quien está ayudando a Canarias y haciendo que los menores salgan de las islas es el Gobierno de España, no el PP. Y quien pone pegas son las comunidades presididas por los socios de Clavijo, con la complicidad del propio presidente canario», advirtió.

Para el PSOE de Canarias, el silencio de Clavijo ante este nuevo ataque a los intereses de las Islas supone «dar la espalda» a la ciudadanía en general. «Resulta inaceptable que, mientras el Gobierno de España cumple y responde, el presidente de Canarias se mantenga callado ante la atrocidad de su socio», denunció la secretaria de Organización socialista.