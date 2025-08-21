Baleares se declara desbordada por las pateras y pide suspender el reparto de menores de Canarias Según la distribución realizada por el Ministerio de Infancia, al archipiélago balear tendría que acoger a 49 niños

Baleares pedirá a la justicia la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta, de los que el archipiélago en principio deberá acoger a 49, una vez el Gobierno dicte la orden el martes que viene.

Lo ha explicado este jueves la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido durante unas dos horas con los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Los representantes de las administraciones de Baleares han acordado trazar una «estrategia legal» para frenar el reparto de menores migrantes que se prevé que comience el 28 de agosto.

Prohens ha recordado que Tribunal Constitucional ya admitió a trámite el pasado marzo el recurso que interpuso el Govern ante la modificación del la ley de extranjería, que habilita el reparto.

En esa línea, ha anunciado que también recurrirán el real decreto posterior, del 22 de julio, que establece el procedimiento de acogida de estos menores migrantes.

