Las mafias de la migración activan otras rutas ante los controles de Mauritania Las redes de contrabando optan por la ruta argelina hacia Baleares, donde han llegado 4.000 personas migrantes en lo que llevamos de año

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:29 Compartir

El endurecimiento de los controles fronterizos en Mauritania, gracias a la inyección económica en el territorio por parte de la UE y el Gobierno de España, y el trabajo institucional desarrollado por el Ejecutivo de Canarias en Bruselas ha llevado a las mafias a buscar nuevas vías de salida a la migración. Así, la del Mediterráneo Occidental ha cogido algo de fuerza, registrando 8.494 llegadas en los primeros meses del año, si bien, la ruta canaria se mantiene como una de las de mayor actividad en la Unión Europea, con 11.575. Además, el archipiélago rozó las 47.000 personas en 2024.

Se trata de una señal coyuntural más del fenómeno migratorio, cambiante de manera continua. Así, según datos recogidos por Efe, entre el lunes y el miércoles han llegado a las costas de Baleares 596 personas migrantes en 29 embarcaciones. Esto supone que, en lo que llevamos de año, se haya superado ya las 4.000 personas, un incremento del 80% respecto al año anterior, cuando en el mismo periodo de tiempo arribaron 2.030 migrantes.

Canarias, a pesar de experimentar una tendencia a la baja durante los últimos meses, sigue siendo uno de los principales puntos de llegada de la inmigración. De igual manera, este año las llegadas han disminuido un 46% durante los primeros meses de 2025 y con respecto al periodo anterior, según los últimos datos del Ministerio del Interior publicados a finales de julio.

Esto se explica, remarcan desde la agencia, porque en estos momentos se ha producido un endurecimiento de los controles fronterizos en Mauritania, se ha incrementado la vigilancia y se han fortalecido sus políticas migratorias.

En este país, del que parten la mayoría de cayucos que arriban al archipiélago, los controles se han endurecido, especialmente en el norte del territorio. Así, entre enero y abril de este año se interceptó a más de 30.000 migrantes y se desmanteló a 80 redes de tráfico.

De esta forma, indica Frontex, las redes de contrabando argelino–marroquí ofrecen otras opciones, con costos que van «desde 900 hasta 20.000 euros». Entre los recorridos más populares se incluyen viajes en varias etapas a través de Túnez y Argelia y otras rutas alternativas por Turquía y los Balcanes Occidentales.

Además, el trabajo entre el Gobierno de España y el de Mauritania se ha intensificado. En año y medio, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha visitado el país hasta en tres ocasiones, la última de ellas, a mediados de julio para una reunión de alto nivel entre ambos países. De hecho, en febrero del año pasado, se anunció una inyección de 210 millones de euros por parte de la UE para el territorio y de 300 millones por parte del Ejecutivo español, mientras que en agosto de 2024 se trasladó que se destinarían 500.000 euros para iniciativas de formación en materia de defensa y seguridad.

La mayor parte de las rutas migratorias han experimentado un descenso, si bien, se mantiene la presión en las tres rutas del Mediterráneo, apunta Frontex.

Canarias prevé un repunte en las llegadas desde septiembre A pesar del descenso en el número de las llegadas experimentado en los últimos meses, Canarias se mantiene prudente ante lo que pueda ocurrir de cara al final del verano. El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, trasladó esta semana que, con las mejoras de las condiciones meteorológicas, es posible aumenten. De hecho, según el informe anual de riesgos del Frontex, se prevé que la presión migratoria en las islas se mantenga alta este año debido a factores como «presiones ambientales, conflictos» o los cambios geopolíticos en el Sahel.