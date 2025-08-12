Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

EFE

Localizan dos embarcaciones con 66 migrantes en aguas próximas a las islas de Gran Canaria y Lanzarote

A Gran Canaria llegaron 7 hombres en buen estado de salud; A Lanzarote, 59 personas, entre ellas dos menores, y dos fueron trasladadas al hospital con patologías leves

EP

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 12 de agosto 2025, 10:53

Salvamento Marítimo ha localizado, durante la madrugada de este martes 12 de agosto, dos embarcaciones con un total de 66 migrantes en aguas próximas a las islas de Gran Canaria y Lanzarote, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación localizada al sur de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), llevaba siete hombres, que fueron trasladados por la salvamar Macondo a puerto, donde el dispositivo sanitario en la zona atendió a todos los migrantes, que se encontraban en buen estado de salud.

En cuanto al segundo cayuco, fue localizado al este de Lanzarote, con 59 personas, entre ellos dos menores, que fueron acompañados por la salvamar Al-Nair hasta Puerto Naos, donde el dispositivo sanitario en la zona asistió a los migrantes, teniendo que trasladar a dos a un centro hospitalario por patologías de carácter leve.

