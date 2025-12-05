Intervención puso reparos al pago de productividad en el Ateneo desde 2021 El Ayuntamiento de Santa Lucía paralizó el incremento en el mandato 2019-2023 porque Delegación del Gobierno también hizo un requerimiento al superar el máximo legal permitido

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Viernes, 5 de diciembre 2025

El departamento de Intervención de Santa Lucía de Tirajana advirtió desde 2021 en un informe que el incremento de la productividad para el personal del Ateneo, aprobado en un convenio colectivo días antes de las elecciones de 2019, superaba el máximo legal permitido. De hecho, esta oposición, al igual que un requerimiento de Delegación de Gobierno, frenó su pago en el mandato de 2019-2023, cuando estuvo en el gobierno el partido Fortaleza.

Sin embargo, el actual alcalde, Francisco García, investigado por un presunto delito de malversación por este asunto, sostiene que no había ningún reparo hasta julio de este año tras el primer pago realizado en enero. Asegura que el abono se hizo «dentro del convenio con los representantes sindicales y en un acuerdo extrajudicial cuando no se había recibido en el Ateneo ningún informe en contra de la Intervención».

Santiago Rodríguez, alcalde del municipio entre 2019 y 2021 por Fortaleza, que continuó en el gobierno hasta 2023, explicó a este periódico que ellos no realizaron el pago de la productividad con el incremento de hasta el 1.000% porque sabían que era ilegal. «Nosotros no necesitamos informes de nadie para conocer que aquello no se podía apoyar, ni se podía abonar», explicó, pero aún así pidieron el informe a Intervención, que en 2021 puso el reparo, cuando Francisco García ya estaba en el gobierno.

Por ese motivo tuvieron discrepancias con los sindicatos y uno de ellos presentó una demanda para reclamar, Sitca. Con este sindicato, la denominada Comisión Paritaria firmó un acuerdo extrajudicial en noviembre de 2023 para hacer el pago, incluido los retrasos, 534.000 de 2019 y 650.000 anuales de 2020 a 2023. De ellos solo se hizo el primer abono, que se ha solicitado a los trabajadores que reintegren.

La denuncia lo califica de «ficción jurídica»

Rodríguez explica que el acuerdo extrajudicial con el sindicato Sitca se hizo cuando su partido ya estaba fuera del gobierno local. Asimismo, asegura que esa conciliación no equivale a una sentencia, ya que si hubiese una decisión judicial, el Ayuntamiento estaría obligado a realizar los pagos aunque Intervención esté en contra.

En la denuncia presentada por un edil de PP-AV, que ya está en fase de diligencias previas, sostiene que este acuerdo dio «una apariencia de legalidad» destinada a justificar los pagos a través de una «ficción jurídica». Asimismo también apunta que la Comisión Paritaria carece de competencias legales para autorizar pagos con cargo al presupuesto del Ateneo.