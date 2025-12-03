El alcalde de Santa Lucía califica de «artimaña política» la denuncia por presunta malversación Francisco García destaca que el primer pago de productividades al personal del Ateneo, bajo investigación judicial, se hizo sin tener un informe contrario de Intervención

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:24

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, calificó este miércoles como «una artimaña política del PP-AV la denuncia presentada por su concejal en contra del pago de un complemento de productividad al personal del Ateneo Municipal», un hecho que está siendo investigados por un juzgado de San Bartolomé de Tirajana.

El primer edil, a través de un comunicado, se mostró absolutamente tranquilo «porque creo en la justicia y todo lo relacionado con este asunto se hizo dentro del convenio con los representantes sindicales y en un acuerdo extrajudicial cuando no se había recibido en el Ateneo Municipal ningún informe en contra de la Intervención municipal».

Francisco García ha querido responder así a la información publicada este miércoles en CANARIAS7 sobre que están siendo investigados en un procedimiento sobre una presunta malversación, tanto él como el primer teniente de alcalde, Julio Ojeda, y la edil Ofelia Alvarado, además de otras seis personas, entre los que se encuentran representantes del comité de empresa del Ateneo.

El alcalde señaló que «cuando entró en vigor el convenio colectivo nosotros estábamos en la oposición, como no se cumplía los trabajadores presentaron una denuncia en el juzgado y el Ayuntamiento logró un acuerdo extrajudicial con los trabajadores para pagar los complementos recogidos en el convenio». En este sentido, García aclaró que «cuando realizamos el primer pago de esa productividad, en enero de 2025, en el Ateneo Municipal no había ningún informe en contra de la Intervención. Este informe se presentó el 31 de julio de 2025, después de realizarse el pago», especifica.

Por ello, tras la presentación del informe, considerando que «el abono de ese complemento es un pago indebido», el Consejo de Administración del Ateneo acordó solicitar a los trabajadores el reintegro. Debido a esa solicitud, el personal ha presentado una demanda en los juzgados para pedir que se respeten esos pagos y el convenio colectivo. Además, el Ayuntamiento también solicitó ante el juzgado de lo Social que aclare si tiene validez o no el artículo 59 del convenio colectivo donde se recoge el pago del complemento de productividad.

Cabe destacar que la denuncia, que ha derivado en la apertura de diligencias previas en la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé, añade un informe emitido por la Intervención en mayo de 2021 en el que consideraba que se habían superado los límites legales de incrementos retributivos y pedía que se inicie el procedimiento para que se declare su «nulidad de pleno derecho».

No se pagó al abogado

Por otro lado, en relación al intento de pagar 108.100 euros a un abogado, García aclaró que «ni el Ayuntamiento ni el Ateneo Municipal pagaron nunca el importe de los servicios jurídicos a un abogado que había trabajado para el comité de empresa.».

Especifica que hubo una solicitud por parte del comité para que se realizara ese pago con cargo a un fondo social que tienen los trabajadores, pero se solicitó un informe jurídico y «se decidió no pagarlo». Por último especifica que «a pesar de que nunca se pagó ninguna cantidad, ha denunciado este hecho que no se ha producido, lo cual demuestra un intento más de ganar en los juzgados lo que ha perdido en apoyo popular y en los plenos».

García también recalcó que le parece «sorprendente» que un concejal de la Corporación municipal también denuncie a los representantes de los trabajadores. Esto no se había producido nunca», apostilló.