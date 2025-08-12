Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer grupo de 10 menores migrantes solicitantes de asilo salió este lunes del Canarias 50 hacia la península. Acfi

Canarias advierte al Estado que volverá a recurrir al Supremo si no cumple con los menores asilados

El segundo grupo que iba a salir a finales de esta semana se queda en el aire, según Canarias, por «cuestiones administrativas», mientras que el Estado garantiza que habrá tres derivaciones más en los próximos días

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 12 de agosto 2025, 16:22

A pesar de que este lunes partió desde Canarias el primer grupo de 10 chicos migrantes solicitantes de asilo hacia la península, el archipiélago reclama mayor celeridad y que se aumente el número de jóvenes que se trasladarán cada semana a recursos de la red estatal de protección internacional. De lo contrario, si no se toman «medidas acordes», advirtió la directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez, en su informe quincenal para dar cuenta al Tribunal Supremo de los avances en el auto que obliga al Estado a hacerse cargo de estos niños se hará constar al Alto Tribunal que el Gobierno estatal «no está cumpliendo».

De esta forma, el segundo grupo de 15 chicos, que iba a salir a finales de esta semana, se queda en el aire, según Canarias, por «cuestiones administrativas» mientras que el Estado garantiza que habrá «hasta tres nuevos traslados a la península», en diferentes días y «acordes a los tiempos que requieren estas gestiones».

Mientras que desde Canarias, la directora general de Infancia indicó que la reunión celebrada este martes «no sirvió para nada», fuentes cercanas al encuentro remarcan que la operativa «se sigue ortanizando» y que se estrá trabajando en «la programación y coordinación de los próximos traslados».

Desde el Ejecutivo estatal alegan que se trata de un «procedimiento complejo» en el que intervienen las dos administraciones, el Ejecutivo estatal y el canario, y las derivaciones se harán «en función de la logística y la disponibilidad«. Por ello, aunque no se den en «las fechas exactas», el Estado sí garantiza que se producirán, ya que el trabajo depende de «varias administraciones».

Desde el archipiélago entienden que el calendario de los traslados que, a día de hoy, no se les ha remitido, «puede ser variable», pero Rodríguez critica que «ni siquiera» se puede tener ese compromiso. «Nos piden que les demos la información, pero se ve claro que los ministerios de Inclusión, Infancia y Política Territorial no se están comunicando».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto el vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde
  2. 2 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  3. 3 Detienen a 14 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  4. 4 Detenida una mujer por supuestamente provocar un incendio y acabar con la vida de un hombre en Telde
  5. 5 La detenida por supuestamente acabar con la vida de Miguel en Ojos de Garza era una okupa y ya había estado en la cárcel
  6. 6 La ola de calor pierde fuerza en Canarias pero continúa
  7. 7 Ramírez anuncia tres fichajes más y garantiza la continuidad de Mika Mármol
  8. 8 Muere José Mateo Díaz, jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
  9. 9 La UD Las Palmas refuerza su portería con la incorporación de José Antonio Caro
  10. 10 Pillan a un menor de edad conduciendo en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias advierte al Estado que volverá a recurrir al Supremo si no cumple con los menores asilados

Canarias advierte al Estado que volverá a recurrir al Supremo si no cumple con los menores asilados