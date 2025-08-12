Canarias advierte al Estado que volverá a recurrir al Supremo si no cumple con los menores asilados El segundo grupo que iba a salir a finales de esta semana se queda en el aire, según Canarias, por «cuestiones administrativas», mientras que el Estado garantiza que habrá tres derivaciones más en los próximos días

A pesar de que este lunes partió desde Canarias el primer grupo de 10 chicos migrantes solicitantes de asilo hacia la península, el archipiélago reclama mayor celeridad y que se aumente el número de jóvenes que se trasladarán cada semana a recursos de la red estatal de protección internacional. De lo contrario, si no se toman «medidas acordes», advirtió la directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez, en su informe quincenal para dar cuenta al Tribunal Supremo de los avances en el auto que obliga al Estado a hacerse cargo de estos niños se hará constar al Alto Tribunal que el Gobierno estatal «no está cumpliendo».

De esta forma, el segundo grupo de 15 chicos, que iba a salir a finales de esta semana, se queda en el aire, según Canarias, por «cuestiones administrativas» mientras que el Estado garantiza que habrá «hasta tres nuevos traslados a la península», en diferentes días y «acordes a los tiempos que requieren estas gestiones».

Mientras que desde Canarias, la directora general de Infancia indicó que la reunión celebrada este martes «no sirvió para nada», fuentes cercanas al encuentro remarcan que la operativa «se sigue ortanizando» y que se estrá trabajando en «la programación y coordinación de los próximos traslados».

Desde el Ejecutivo estatal alegan que se trata de un «procedimiento complejo» en el que intervienen las dos administraciones, el Ejecutivo estatal y el canario, y las derivaciones se harán «en función de la logística y la disponibilidad«. Por ello, aunque no se den en «las fechas exactas», el Estado sí garantiza que se producirán, ya que el trabajo depende de «varias administraciones».

Desde el archipiélago entienden que el calendario de los traslados que, a día de hoy, no se les ha remitido, «puede ser variable», pero Rodríguez critica que «ni siquiera» se puede tener ese compromiso. «Nos piden que les demos la información, pero se ve claro que los ministerios de Inclusión, Infancia y Política Territorial no se están comunicando».