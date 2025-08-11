Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

En la mañana de este lunes salieron del recurso Canarias 50, en La Isleta, los primeros 10 chicos solicitantes de asilo. Acfi

Ponen rumbo a la península desde Canarias los primeros 10 menores migrantes solicitantes de asilo

Todos son mayores de 16 años y procedentes de Mali

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:41

Durante la tarde de este lunes ha puesto rumbo a la península desde Canarias el primer grupo de menores migrantes solicitantes de asilo que continuarán su ruta migratoria en otras comunidades autónomas del territorio español.

Así lo confirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a través de su perfil de X: «Lo hacemos garantizando en todo momento el derecho superior del menor, acompañándolos en todo momento».

Después de 138 días, el Ejecutivo estatal cumple con los autos del Tribunal Supremo en los que obliga al Estado a hacerse cargo de los chicos y chicas que han llegado en solitario y que han solicitado protección internacional o han mostrado su intención de hacerlo.

Los chicos de este primer grupo, todos de Mali y mayores de 16 años, salieron por la mañana del recurso Canarias 50, en La Isleta, para desplazarse hasta el que será su nuevo hogar. Según fuentes de la Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, hasta el nuevo centro en el que serán acogidos los acompañará personal de la entidad colaboradora en las islas Engloba. También estarán presentes empleados del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones designados por la Secretaría de Estado.

Desde el Gobierno canario, aunque se muestran «contentos porque se empiecen a realizar los traslados», según indicó durante la mañana de este lunes el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, apuntan que el desplazamiento de estos chicos a la península se ha basado en «la improvisación», como trasladó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en los micrófonos de Radio Nacional.

Se trata del primero de los grupos que se trasladará hasta la península, ya que el Gobierno estatal se comprometió a realizar derivaciones semanales de entre 25 y 30 chicos. Así, fuentes ministeriales apuntan que todo va «según lo previsto y estipulado» y que lo que existe no es improvisación, sino «trabajo constante para que los traslados se produzcan con la máxima seguridad y garantías para los menores».

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Bienestar Social advierten de que, a día de hoy, aún no han recibido la solicitud de autorización para continuar con los desplazamientos de esta semana. Este martes se celebrará otra reunión interadministrativa entre el archipiélago y el Gobierno central para dar cuenta de los avances en el cumplimiento de la orden del Alto Tribunal que obliga al Estado a acoger a estos niños y niñas en el sistema nacional de protección internacional.

