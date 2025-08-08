La caída de las llegadas y la salida de los asilados da un respiro a los centros de menores de las islas Hay 5.180 niños acogidos en Canarias. 1.003 son refugiados y serán asumidos por el Estado, y trasladados en algunos casos a la península

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 7 de agosto 2025, 23:12 Compartir

Con los primeros 141 traslados de menores migrantes solicitantes de asilo al recinto Canarias 50, en La Isleta, el cumplimiento de la mayoría de edad de otros y el descenso de las llegadas (en un 40% hasta julio), los recursos de las islas viven «cierto desahogo» en estos momentos. Así lo indican fuentes de estos centros en los que se atiende a los chicos y que reconocen cierto respiro.

En la actualidad, según los últimos datos recogidos por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, el archipiélago da respuesta a 5.180 menores migrantes, 317 de ellos mujeres, y llegó a haber más de 6.000, con centros por encima del 100% de su capacidad. Hoy están por debajo del 70%. Además, de esta cifra, 1.003 (30 mujeres) son solicitantes de protección internacional. Los que han manifestado predisposición se trasladarán a la península en las próximas semanas tras hacerse cargo el Estado.

El ambiente entre algunos de los recursos de la red de acogida de las islas es de «grata sorpresa», ya que alaban la gestión que está realizando el Gobierno de España y, en concreto, la ONG colaboradora en las islas, Engloba, que se encarga de realizar las valoraciones individuales de los chicos y chicas que han manifestado su consentimiento para continuar su ruta migratoria en la península y que no renuncian a su petición de protección internacional.

Además, desde los centros garantizan que se está cumpliendo con el interés superior del menor, ya que se ha respetado a los menores que quieren quedarse en las islas y continuar en el territorio canario su proceso para lograr el asilo. Así, se ha priorizado a los menores con más de 15 años durante el proceso. Y, en el caso de los chicos que ya tienen 17 años y 8 meses, se les ha dado la posibilidad de continuar en los recursos de las islas para que, al alcanzar la mayoría de edad, puedan ser atendidos en otros recursos para mayores de edad. De esta forma, solo están renunciando a ser solicitantes de asilo aquellos a los que no les supone «algún tipo de perjuicio», remarcan desde las entidades.

Se espera que el próximo lunes, 11 de agosto, se traslade a los primeros ocho chicos solicitantes de asilo a la península, como así lo confirmó el Ejecutivo autonómico tras la reunión de la interdepartamental con el Gobierno central, encuentros que tienen que celebrar entre las dos administraciones para dar cuenta de los avances en los dos autos del Tribunal Supremo en los que requiere al Estado que se haga cargo de los menores asilados.

En este sentido, el Ejecutivo estatal se comprometió con el archipiélago a realizar dos derivaciones semanales de grupos de 20 niños a los territorios en los que se cuente con plazas del sistema nacional de protección internacional, si bien, Madrid ha quedado fuera de la distribución después de que se cerrara el centro de Pozuelo de Alarcón, al que se iba a trasladar a 400.

Cabe recordar que estos traslados no entran en los contemplados por la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que hace obligatoria la distribución de los chicos y chicas migrantes no acompañados que llegan a territorios con su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias, Ceuta y Melilla. Falta que se articule cómo se harán estas derivaciones, un plan que se está orquestando en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que reúne a todas las regiones. Sin embargo, a la última, convocada a mediados de julio, no se presentaron las comunidades del Partido Popular, por lo que no se pudo celebrar. Ayer, el Gobierno de Aragón, del PP, calificó de «falta de transparencia y de lealtad institucional» la distribución de los chico, según recoge Europa Press.