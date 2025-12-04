Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así luce la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, momentos antes del encendido navideño de 2025. Arcadio Suárez

Encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, en directo

La ciudad dará la bienvenida oficial a la temporada navideña con un espectáculo lleno de luz, música y emoción, acompañado por la alcaldesa, el concejal de Cultura y la artista Nia

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:44

Comenta

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año, este jueves a partir de las 20.00: el inicio oficial de la Navidad. La alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y la cantante Nia, son los encargados de dar luz verde a la temporada festiva con un acto cargado de ilusión y alegría. El espectáculo marca el comienzo de unas semanas mágicas en las que la ciudad se llenará de luces, música y experiencias inolvidables que invitarán a soñar la Navidad en cada rincón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  2. 2 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  3. 3 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  4. 4 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  5. 5 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  6. 6 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  7. 7 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  8. 8 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  9. 9 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos
  10. 10 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, en directo