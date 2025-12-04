Encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, en directo La ciudad dará la bienvenida oficial a la temporada navideña con un espectáculo lleno de luz, música y emoción, acompañado por la alcaldesa, el concejal de Cultura y la artista Nia

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año, este jueves a partir de las 20.00: el inicio oficial de la Navidad. La alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y la cantante Nia, son los encargados de dar luz verde a la temporada festiva con un acto cargado de ilusión y alegría. El espectáculo marca el comienzo de unas semanas mágicas en las que la ciudad se llenará de luces, música y experiencias inolvidables que invitarán a soñar la Navidad en cada rincón.