10 menores malienses y mayores de 16, primer grupo de asilados en salir de Canarias a península A partir de esta semana comienzan las derivaciones de los niños solicitantes de asilo a recursos del sistema estatal de acogida

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de agosto 2025, 23:01 Compartir

Después de que el Tribunal Supremo obligara al Estado, hace ya 138 días, a que se hiciera cargo de más de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo acogidos por Canarias, a partir de esta semana se trasladará al primer grupo de 10 a la península, los cuales han mostrado su predisposición para continuar su ruta migratoria en otras comunidades autónomas.

Serán 10 chicos mayores de 16 años procedentes de Mali los que iniciarán ahora una nueva vida lejos del archipiélago. Son 10 de los 156 jóvenes asilados que ya han sido derivados al recurso Canarias 50, en La Isleta. Parte de este antiguo acuartelamiento fue acondicionado para acoger a estos niños solicitantes de asilo. En este recurso de «tránsito» estarán hasta que se les asigne una plaza fija.

Como marca el protocolo de traslado de menores, los chicos que esta semana viajan a la península estarán acompañados de personal técnico de las entidades que se hacen cargo de los mismos en el archipiélago, así como de personal del Ministerio de Inclusión Social del Gobierno de España que ha sido designado por la Secretaría de Estado, informan fuentes ministeriales.

Este personal los acompañará hasta el centro de referencia nuevo para que la comunidad de destino se haga cargo de su acogida.

Son 1.003 menores solicitantes de asilo –30 mujeres– , la mayoría de Mali y Senegal, los que en la actualidad da acogida el Ejecutivo canario, según los últimos datos recogidos por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Siguiendo las directrices de la dirección general de Protección a la Infancia y las Familias , la entidad colaboradora Engloba está realizando entrevistas individualizadas a cada uno de los chicos que ha solicitado protección internacional o ha manifestado su intención de hacerlo.

Por encima de todo ello está el interés superior del menor, que garantizan que se está cumpliendo, para que los jóvenes muestren su voluntad de quedarse en las islas o continuar con su ruta migratoria en la península.

Y es que, por orden del Tribunal Supremo, es el Estado el que debe asumir la acogida de los chicos asilados en la red de recursos del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.

Todo nace de la medida cautelar que fue solicitada por el Gobierno canario y aceptada por el Alto Tribunal que trasladaba que era el Estado el que debía atender a estos menores. Así, la Sala de lo Contencioso Administrativo acordó en marzo de este año un plazo «improrrogable» de 10 días para que el Ejecutivo central se hiciera cargo de los chicos asilados acogidos por el archipiélago. De esta forma, el TS dio la razón al Gobierno canario al entender que era «imprescindible» que los chicos y chicas solicitantes de asilo fueran tutelados por el Estado para «corregir la actual situación de hacinamiento» de los centros de acogida de las islas.

A su vez, en julio el TS ordenó tanto al Ejecutivo central como al canario que le remitiera un informe quincenal sobre los avances en el cumplimiento de este auto. En la última de las reuniones, celebrada hace ya una semana, el Estado se comprometió a realizar dos derivaciones semanales de grupos de entre 15 y 20 niños a territorios en los que se cuente con plaza para ellos.

Además, el Consejo de Ministros aprobó el mismo mes una partida de 40 millones de euros para cumplir con el auto del Supremo, y prometió crear 1.200 plazas en la península para dar una respuesta digna a los miles de niños que acoge Canarias y que tienen un perfil «altamente vulnerable» y que, en muchos de los casos, «huyen de guerras».

La distribución de los chicos a través de la reforma de la ley de extranjería, a la espera de acuerdos Con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la acogida de los menores migrantes no acompañados entre las regiones, el Gobierno de Canarias celebraba un paso de peso en la gestión del drama humanitario que vive el archipiélago. Sin embargo, el plan para derivarles a otras regiones y, así, compartir la responsabilidad de estos niños y niñas que llegan a las islas sin la compañía de un familiar, continúa a la espera. En la actualidad, Canarias da respuesta en solitario a 5.180 menores, 317 de ellos mujeres. Según traslada la directora general de Infancia del Ejecutivo canario, Sandra Rodríguez, se espera que el 26 de agosto se apruebe en el Consejo de Ministros un real decreto que configurará la modificación en la ley de extranjería, que fue convalidada por el Congreso de los Diputados en abril. En dicho decreto se aprobará la «capacidad ordinaria» de todas las comunidades autónomas. Además, también queda pendiente que se materialice la distribución de los 100 millones de financiación para la atención de estos niños y niñas, que da una cobertura de «tres meses». La organización de la derivación de los menores que han llegado a territorios con su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias, Ceuta y Melilla, se orquesta en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Tras el desplante de las comunidades gobernadas por el Partido Popular en la última de ellas, a la que no acudieron, está pendiente que se convoque de nuevo. De momento, «no hay fecha», apunta Rodríguez. Cabe recordar que las regiones del PP recurrieron al Constitucional el cambio en la norma, así como el Gobierno de Castilla–La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García–Page.