Pedro Sánchez y Fernando Clavijo durante un encuentro el pasado mes de octubre en La Moncloa. Efe

Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se reunirán el lunes en Lanzarote

El presidente canario vuelve a ser crítico con la gestión del Gobierno central en la salida de los menores migrantes asilados

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:41

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo lunes, 18 de agosto, a las 16.30 en Lanzarote con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Así lo ha anunciado este miércoles el dirigente canario en La 1 de Televisión Española. Se prevé que la reunión tenga lugar en la sede del Cabildo de Lanzarote.

En el marco de una entrevista en la que se abordó preferentemente el asunto migratorio, Clavijo desveló que el encuentro ya tiene fecha. Sánchez está de vacaciones con su familia en La Mareta y desde finales de julio los gabinetes de los dos presidentes estaban tratando de fijar la fecha de un encuentro.

En La 1 de TVE, Clavijo se ha mostrado crítico con la gestión del Gobierno central en el asunto de los menores migrantes en situación de asilo. «El Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones», ha dicho Clavijo. «Es el Tribunal Supremo el único que ha hecho que esta situación empiece a corregirse», agregó.

El presidente canario reconoció que en relación al reparto de los menores migrantes no acompañados, hay «mayoritariamiente» un problema de financiación en el trasfondo del rechazo de la mayoría de las autonomías a acogerlos.

Acto seguido ha añadido que esto «ha dado pábulo a la discusión populista xenófoba» y ha subrayado que cuesta entender que en un país con 50 millones de habitantes «sea un problema acoger a 5.000 menores». Clavijo contrapuso esas trabas autonómicas con la respuesta que dio España en su día para acoger a los refugiados de Ucrania o de Afganistán.

