El Estado remite a Canarias el listado de los 10 menores asilados que se trasladarán a la península Las derivaciones comenzarán este lunes para dar cumplimento al auto del TS que obliga al Estado a asumir la tutela de los chicos

Sara Toj/Agencias Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 23:31 Compartir

El Estado ha enviado la solicitud de autorización al Gobierno de Canarias para realizar los primeros 10 traslados de los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos por el archipiélago que seguirán su ruta migratoria en la península. Fuentes ministeriales apuntan que, en lo que a ellos respecta, está «todo listo» para que este lunes sean derivados a otras regiones de España y, así, cumplir con el auto del Tribunal Supremo que obliga al Ejecutivo estatal a hacerse cargo de los chicos que han solicitado asilo o manifestado su intención de hacerlo. Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias trasladan que el Estado les ha comunicado que solo se irán «si encuentran vuelos».

Como requería el Ejecutivo autonómico en la mañana de este viernes, el Estado ha informado de que los jóvenes serán acompañados por personal de la ONG Engloba que, siguiendo directrices de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, se ha encargado de las entrevistas individuales de los chicos para analizar sus casos.

Se sabe que estos niños no irán a Madrid, como se informó tras la reunión interadministrativa entre el Gobierno de Canarias y el estatal después de que el mes pasado se cerrara el centro de Pozuelo de Alarcón que, en un principio, iba a acoger a 400 menores asilados.

Por ello, en el acuerdo entre Canarias y Estado se ha querido dar prioridad a los recursos pequeños de titularidad estatal y que se encuentran a lo largo de todo el territorio.

Además, después del encuentro entre ambas administraciones, se informó de que el Estado pondrá «más recursos encima de la mesa disponibles» que serán valorados junto al Ejecutivo autonómico.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, celebró ayer, en declaraciones recogidas por Efe, el inicio la próxima semana de los traslados a la península de los chicos migrantes asilados, a su vez que pidió seguir avanzando para que se derive a los que tutela el Gobierno canario.

Cabe recordar que la distribución de los chicos tutelados por las islas obligada por la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería aún se encuentra a la espera de acuerdos. En declaraciones a los medios en Santa Cruz de La Palma, Barreto ha señalado que todos los menores tutelados por el Ejecutivo requieren no solo del apoyo, sino de la atención y el entendimiento del resto de comunidades autónomas, que, hasta ahora, no está garantizado.