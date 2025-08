Sánchez llega a La Mareta: el presidente se aísla aún más en su castillo conejero

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 2 de agosto 2025, 13:58 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

Rodeado de un gran despliegue de seguridad, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ya está de vacaciones en Lanzarote. Este sábado llegó acompañado de su familia, una comitiva blindada por un gran despliegue de seguridad que se activó hace días y se extremó en las horas previas al aterrizaje en el aeropuerto conejero del avión que los trasladó desde Madrid.

El presidente del Gobierno aterizó en un avión Falcon este sábado a las 12.59 horas y se dirigió a la residencia de La Mareta, a la que entró en una furgoneta blanca pasadas las 13.25 horas.

Un verano más, la residencia de La Mareta, que fue propiedad del rey Hussein de Jordania y que pasó a Patrimonio Nacional, se convierte en una especie de castillo para un presidente cada vez más aislado en lo político y también en lo social, pues sus comparecencias en actos con la ciudadanía son cada vez menos frecuentes.

En ello ha influido seguramente el parecer del equipo de seguridad de Moncloa e Interior tras los graves incidentes vividos el pasado año en Paiporta, en Valencia, cuando el presidente fue sacado prácticamente en volandas ante el malestar de un grupo de vecinos por la gestión de la dana. Allí se quedaron, sin embargo, Felipe VI y doña Letizia, que pidieron calma a los exaltados mientras les caían bolas de barro e insultos.

Un dispositivo policial se encargaba desde las 10.00 de este sábado de retirar algunos coches aparcados en las inmediaciones del acceso principal a La Mareta. Al mismo tiempo, iban llegando equipos de televisión para captar las imágenes de la entrada de la comitiva presidencial.

En su anterior escala vacacional en La Mareta, el presidente se dio un paseo por el mercadillo de Haría y en otras ocasiones ha habido salidas también, unas veces para pedalear en bici y otras para cenas y comidas en restaurantes conejeros. Pero todo ello sin convocatorias previas para garantizar la máxima intimidad.

Encuentros políticos

Está previsto que Pedro Sánchez mantenga un encuentro con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Se baraja finales de la semana entrante o comienzos de la siguiente y los gabinetes de ambos dirigentes gubernamentales están cuadrando fecha.

La visita llega precedida de un episodio de tensión política en el Cabildo de Lanzarote, ante la iniciativa del Partido Popular para declarar 'non grato' a Pedro Sánchez. La propuesta no fue del agrado de Coalición Canaria, que cogobierna con el PP, hasta el punto de que el presidente Oswaldo Betancort desconvocó el pleno en el que se iba a debatir. Los nacionalistas entienden, según fuentes de ese partido, que se trata de un 'desaire' institucional innecesario y argumentan que la crítica política a la gestión del Gobierno central no está exenta de la cortesía, máxime en un destino vacacional como es la isla de Lanzarote.

También está por concretar si Pedro Sánchez se reunirá con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el grancanario Ángel Víctor Torres. Otra posibilidad es que el encuentro con Clavijo sea al mismo tiempo con Torres, lo que colocaría el asunto migratorio como preferente en la conversación, pues el citado ministro es el encargado de coordinar esa materia en el ámbito gubernamental.

También se da por hecho que Sánchez se verá con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y previsiblemente con el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa. El primero tiene casa en Famara y en más de una ocasión ha habido reuniones entre Sánchez y Zapatero en Lanzarote. Además, el expresidente es ahora el enlace preferente entre Moncloa y Ferraz con Carles Puigdemont y Junts, más aún tras el estallido del caso en torno a Santos Cerdán, que fue negociador con los independentistas catalanes.

El PSOE ya tuvo que recurrir a Rodríguez Zapatero para asegurar el apoyo de Junts a la convalidación en el Congreso del decreto ley para la derivación de inmigrantes desde las islas y Ceuta hacia el resto de España.

Otro de los políticos con los que podría verse Sánchez es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que también suele elegir agosto para unos días de descanso en Lanzarote. Pese a que es uno de los ministros más cuestionados, se le mantiene como uno de los más próximos al presidente Sánchez.

Estas vacaciones presidenciales llegan en un momento especialmente crítico para el Gobierno, que encara el impacto de los casos de presunta corrupción que afectan al exministro José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, con el añadido de que el primero y el tercero fueron secretarios de Organización del PSOE y, por tanto, personas de la máxima confianza del presidente.

A eso se suman las investigaciones en torno a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y el hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez , así como el procesamiento, ya confirmado por el Tribunal Supremo, del fiscal general, Álvaro García Ortiz.