Caso Koldo: La conexión venezolana se cierne sobre el PSOE canario

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 21 de junio 2025, 23:31 Compartir

Sinceramente, no recuerdo haber estado en una reunión para hablar de eso». Así contestó en diciembre de 2024 Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en una entrevista a CANARIAS7 a una pregunta muy concreta sobre una reunión con el empresario Víctor de Aldama en relación con un negocio de hidrocarburos procedentes de Venezuela y República Dominicana, para el que se llegó a crear la empresa Canary Islands Fuel, con sede en Tenerife.

En esa entrevista, y ante otra pregunta sobre si conoce a Víctor de Aldama, Torres respondió: «Dije en el Senado y lo digo aquí que ya me he cansado de hacer una afirmación para que luego me quieran entrampar. Porque ya me han hecho ser más desconfiado. Sinceramente creo que nunca he visto a este señor, pero lo que digo, y lo que dije, es lo siguiente: él dice que me conoce y que tiene una relación personal, pero después me llama Víctor Ángel, con lo cual ya no es creíble. Si hubiese una relación personal, habrá un montón de mensajes, de llamadas que yo le respondo, y de eso no hay nada. Por tanto, no tengo ningún trato con él. Ahora bien, mañana aparece una foto mía con él y van a decir 'Torres ha mentido'. Y puede ser que yo haya tenido una reunión con cinco personas y solo conozca a quien encabeza la delegación...»

Seis meses después de esas declaraciones, esas afirmaciones y si hubo o no uno o más encuentros con Torres y De Aldama presentes adquieren especial relevancia. El llamado caso Koldo y su conexión con un entramado para un fraude fiscal millonario en materia de hidrocarburos han dado un salto cualitativo tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha derivado en la imputación de Santos Cerdán, que fue número 3 del PSOE federal y diputado.

Pano, que habría llevado dinero a Ferraz, sostiene que Aldama le habló de un viaje para ver a Torres

La UCO se centra en el Supremo en contratos supuestamente amañados en el área de la obra pública, pero en la Audiencia Nacional continúa la investigación de la trama de hidrocarburos. Son dos casos que caminan en paralelo, con protagonistas compartidos y el de hidrocarburos fue el que llevó en 2024 a Víctor de Aldama a prisión provisional. De allí salió gracias al buen hacer del penalista José Antonio Choclán, que ofreció su colaboración a los jueces y la Fiscalía. A partir de ahí, De Aldama habría aportado documentación, mensajes y otros elementos que están siendo analizados por la UCO en otro informe pendiente de su remisión al Supremo. En el mismo se escrutan los contactos con Torres y su entorno, así como con la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, relativos a su etapa como presidenta de Baleares.

Pero hay otro factor a tener en cuenta: en la causa de los hidrocarburos está igualmente imputada Carmen Pano. Ella sostiene que acudió a Ferraz a entregar 90.000 euros en metálico, dinero que habría llegado a Santos Cerdán. Y Pano añade algo más: insiste en que hubo dos viajes de Víctor de Aldama y otros socios del negocio de los hidrocarburos a Canarias para gestionar con el Gobierno canario aquel proyecto.

En marzo de este año, Carmen Pano acudió a declarar ante la Audiencia Nacional y allí se ratificó en que, siguiendo indicaciones de Víctor de Aldama, entregó 90.000 euros en la sede del PSOE, detallando además que lo hizo en dos entregas de 45.000 euros y en la segunda planta de la sede de los socialistas.

En esa comparecencia en la Audiencia Nacional, el abogado de Pano le preguntó sobre el viaje a Canarias: «Usted dijo que en esa reunión estuvo Claudio Rivas, Víctor de Aldama, Stella Duarte [mujer de Rivas]. ¿Recuerda o le contaron el contenido de esa reunión?». Pano contestó que no conocía los detalles del encuentro pero sí que estaba relacionada con el negocio de los hidrocarburos. En su declaración previa ante la UCO, Carmen Pano explicó que el viaje a Canarias fue «con la intención de adquirir un depósito fiscal, poder ser operativo y descargar el carburante que pretendían traer en barcos desde Venezuela a República Dominicana y finalmente a España». Para eso se habría creado la empresa Canary Islands Fuel, que después quedó inactiva.

Como Torres no recuerda ese encuentro con Aldama, las miradas se centran en Antonio Olivera, que fue su jefe de gabinete en el Ministerio hasta que dimitió este año esgrimiendo motivos personales y que fue viceconsejero de Presidencia y durante seis meses director del Servicio Canario de la Salud durante el mandato de Torres como presidente autonómico. Por Olivera pasaban todos los asuntos de índole empresarial relativos a Presidencia y también tenía contacto directo con los ministros y sus asesores, incluyendo a Koldo García.

El chalet de Ábalos

En los casos Koldo e hidrocarburos aparece Víctor de Aldama y, además, las investigaciones de la UCO señalan que los empresarios de los hidrocarburos habrían utilizado la empresa Have Got Time para pagar el alquiler de un chalet que habría utilizado el ministro José Luis Ábalos como premio a su colaboración. Además, Koldo García habría intermediado con otros ministerios para que el negocio de hidrocarburos consiguiera la preceptiva autorización del Gobierno de España.

En el último informe de la UCO entregado al Supremo se recogen asimismo conversaciones entre Koldo García y Ábalos sobre una supuesta comisión que pagaría una empresa petrolera venezolana, así como la petición del primero al ministro para que hiciera gestiones ante Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

La Agencia Tributaria calcula que entre noviembre del 2022 y febrero de 2024 la trama de hidrocarburos habría defraudado al menos 182,5 millones de euros. La UCO alertó que se habrían transferidos casi 74 millones de euros de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia.

La conexión canaria de Víctor de Aldama no acaba ahí: era uno de los componentes del chat telefónico 'Los 4 mosqueteros', integrado por personas relacionadas con los contratos que Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab consiguieron del Servicio Canario de la Salud durante la Presidencia de Ángel Víctor Torres para el suministro de bienes y servicios sanitarios por vía de emergencia contra la pandemia de covid-19.