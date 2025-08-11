44 polizones del buque llegado a Lanzarote piden asilo tras pasar a disposición judicial A tres de ellos se le realizarán pruebas de determinación de edad y los otros cinco ya han sido puestos bajo la tutela de los servicios de protección del menor

Interior de la carpa en la que se reubicó a los 49 polizones que viajaban en la gabarra que iba arrastrada por el remolcador holandés 'Zwerver 3'.

Un total de 44 de los 49 polizones que llegaron en un buque remolcador al Puerto de los Mármoles, en Lanzarote, el pasado 8 de agosto, después de Capitanía Marítima autorizara la entrada por razones humanitarias, han solicitado asilo este lunes tras pasar a disposición judicial.

Lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha indicado que tres de esas 44 personas dicen ser menores, por lo que se les harán las pruebas de determinación de edad, y mientras tanto quedarán a disposición de la entidad pública protectora de menores.

Tras su llegada, los polizones fueron alojados el pasado viernes en la carpa instalada en el puerto para asistir a las personas que llegan a la isla en embarcaciones precarias y estuvieron allí retenidos 72 horas, el máximo permitido según la normativa.

Por eso, este lunes comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, que debía decidir si los pone en libertad o ingresan en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con el fin de garantizar su expulsión de territorio español.

Cinco de los polizones no pasaron a disposición judicial este lunes porque son menores, por lo que después de la primera asistencia por los equipos de emergencia en el puerto fueron puestos bajo la tutela de los servicios de protección del menor recibiendo la atención establecida por la ley para las personas de su edad.

