El remolcador holandés 'Zwerver 3' descubre 49 polizones en su interior y los desembarcará en Arrecife El armador del buque, un habitual de paso en Canarias, decidió regresar a Senegal, de donde partió el 29 de julio con dirección a Amberes, tras imponerle Capitanía Marítima una fianza de un millón de euros si atracaba en puerto. Finalmente el Gobierno de España permitirá su atraque y desembarco por razones humanitarias

El armador del remolcador 'Zwerver 3', de bandera holandesa, atracará en Arrecife y desembarcará a los 49 polizones a bordo, y que se habían subido de forma clandestina en el puerto senegalés.

Por razones humanitarias se le dará permiso para atracar y desembarcar a los migrantes a pesar de que el armador Dredging Support, había tomado la decisión de regresar después de que Capitanía Marítima le impusiera una fianza de un millón de euros en el caso de atracar en el puerto de puerto de Arrecife, en Lanzarote.

La fianza de un millón de euros responde a la obligación del derecho internacional y que establece que «el armador es el que debe encargarse económicamente de la manutención, hospedaje y billetes de vuelta de los polizones que viajan en una embarcación de forma clandestina».

El remolcador salió de Dakar el pasado 29 de julio y se dirigía a Amberes, donde tenía prevista la llegada el próximo 28 de agosto. El buque se encuentra fuera de aguas territoriales canarias pero muy próximo a las islas, a la espera de entrar al puerto lanzaroteño para el aprovisionamiento de víveres y agua.

El doctor de Marina Civil, Rafael Muñoz, explica que el buque está llevnado una gabarra, artefacto que es solo para carga y no está habilitado para el transporte de tripulantes, al ser un peligro para estos. Fue ayer en torno a las 22.30 cuando viró hacia Arrecife y dio cuenta de la situación. Como explica Muñoz, el armador ha debido declarar la emergencia a bordo tras descubrir a los 49 senegaleses y ha solicitado puerto refugio como recoge el derecho marítimo internacional por razones humanitarias, a lo que no ha podido negarse el Gobierno de España.

El desembarco de los polizones en el puerto de Arrecife coincide con la estancia del presidente de España, Pedro Sánchez.

La subida de polizones a buques con destino a Europa es una práctica habitual en los puertos africanos. Uno de los más casos más impactantes ocurría en 2024. Cuatro ciudadanos nigerianos llegaron al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, ocultos bajo el casco de un portacontenedores durante seis días de navegación, procedentes desde Costa de Marfil.

