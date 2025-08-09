4 menores entre los 49 polizones que viajaron de Dajar a Canarias escondidos en una gabarra El seguro del remolcador holandés 'Zwerver 3' que arrastraba la gabarra con destino Amberes se ha hecho cargo de todos los gastos. Los migrantes, que se encuentran en buen estado de salud tras 12 días de travesía, han sido ubicados en la carpa instalada en el muelle de Arrecife. El barco ha sido retenido

Interior de la carpa en la que se reubicado a los 49 polizones que viajaban en la gabarra que iba arrastrada por el remolcador holandés 'Zwerver 3'.

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de agosto 2025, 12:01

Los 49 polizones que viajaron escondidos durante 12 días en una gabarra que salió de Dakar (Senegal) el pasado 29 de julio y que iba arrastrada por el remolcador 'Zwerver3' llegaron ayer por la tarde en buen estado de salud al muelle de Arrecife de Lanzarote, tras varias horas de espera en alta mar -a 12 millas de la costa- a la espera de que el armador del buque, HVS Dredging Support, tomara la decisión de regresar a Dakar o entrar al puerto canario. Finalmente optó por la segunda opción después de que el Gobierno de España a través de Capitanía Marítima autorizara el atraque y desembarco de los polizones 'por razones humanitarias' una vez solicitara el buque puerto de refugio.

Los 49 polizones son de origen subsahariano y entre ellos hay 4 menores, según fuentes próximas. Los migrantes fueron atendidos a su llegada a muelle por la Cruz Roja y fueron instalados por la noche en la carpa que hay instalada en el muelle de Arrecife para situaciones de saturación en las llegadas a la isla, una vez se procedió a su identificación.

Los polizones están en estos momentos al cuidado del seguro el remolcador y según fuentes próximas, se está preparando su repatriación si bien se baraja que soliciten protección internacional y se conviertan en asilados. De confirmarse esta situación legal, se quedarían en España.

El remolcador holandés 'Zwerver 3' ha quedado retenido en el muelle por orden de la Policía Nacional mientras se investigaba de qué manera accedieron los polizones a la gabarra y si hubo ayuda de terceros.

Capitanía Marítima solicitado al armador del buque, HVS Dredging Support, un aval de 1,5 millones de euros para cubrir todos los posibles gastos de los polizones en cuanto a manutención, alojamiento y desplazamiento (billetes de avión), en el caso de que los polizones sean repatriados a sus países de origen. Fuentes próximas destacan la «elevada garantía» que se exige al armador cuando su seguro ya se están haciendo cargo de todos los gastos.

En el derecho marítimo internacional son los armadores de los buques en los que se localizan polizones los que tienen que hacerse cargo de todos los costes que pueden derivarse en un intento de que extremen las medidas para evitar que accedan y viajen en sus embarcaciones.

Como se recordará, la tripulación del 'Zwerver 3' descubrió al pasaje clandestino a media travesía y entonces solicitó permiso para desviarse y entrar en el puerto de Arrecife de Lanzarote a dejar a los polizones. La respuesta de Capitanía Marítima fue que, para entrar en el puerto canario, debía depositar una fianza de un millón de euros, de cara a cubrir todos los gastos que podrían derivarse de los 49 polizones, en cuanto a manutención, alojamiento y desplazamiento de su país en el supuesto de que su petición de asilo no sea aceptada, tal y como recoge la ley marítima.

El desembarco de los polizones en Arrecife coincide con la presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la isla, donde se encuentra en La Mareta disfrutando de sus vacaciones.

El alcalde de Arrecife, Yonathan León, ha vinculado el desembarco de estos polizones en la isla a la presencia de Pedro Sánchez en Lanzarote. Como indicó en redes sociales, el remolcador estuvo antes en Tarfaya y podría haber desembarcado allí a los migrantes. Como alcalde de Arrecife ha solicitado además «una investigación exhaustiva y una aclaración» de las razones que ha llevado a permitir el desembarco de los polizones.

Dura travesía de 12 días sin agua ni víveres

El doctor en Marina Civil, Rafael Muñoz, anticipa, según su experiencia, que los polizones entraron en la gabarra con agua y provisiones para solo unos días (arroz, pescado seco, y mijo) «sin contar» con el detalle de que este remolcador de gabarras navega a 3-4 nudos (KTS), «y eso significa que grosso modo se han tragado las más de 900 millas náuticas que separan Dakar de Lanzarote en una larga travesía de 12 días.

«En alguna de las rondas visuales del puente del remolcador, el oficial de guardia los ha visto, y esto debió suceder el viernes, muy posiblemente ya por falta de víveres, o por saber que estaban a la altura de Canarias. De no haberlos visto, tal vez no hubieran sobrevivido«, relata en su cuenta de X.

En este sentido, considera que su desembarco en Arrecife era una cuestión humanitaria de salvaguarda de la vida humana en la mar, pues no se puede «viajar» en una gabarra remolcada. Lo desvinculada de cualquier acto político. «España ha actuado correctamente», afirma.

