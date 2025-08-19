El traslado de los menores sigue sin una «hoja de ruta clara» pese a la reunión con Sánchez Canarias alerta de que la demora en las salidas está provocando que algunos chicos cambien el rumbo de su camino migratorio y su futuro. Nueve chicas saldrán mañana y siete niños el domingo

Imagen de archivo de un menor siendo atendido por una trabajadora de Cruz Roja en su llegada a las costas canarias.

Martes, 19 de agosto 2025

«No hay una hoja de ruta clara, no hay un plan establecido de derivaciones». Así se manifestó la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, tras una nueva reunión interadministrativa celebrada, como cada martes, entre el archipiélago y el Estado para hacer seguimiento del cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno central a hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo.

24 horas después de la reunión entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que se trasladó la necesidad de dar celeridad a los traslados, el archipiélago vuelve a ver cómo el Ejecutivo estatal, bajo su punto de vista, opera «con improvisación» y sin cumplir con la orden del Supremo para aliviar el hacinamiento en los centros.

Delgado trasladó al término del encuentro que el Gobierno estatal solo le ha podido confirmar las derivaciones previstas para esta semana y las de las próximas dos. El jueves, nueve chicas se desplazarán a la península y el domingo lo harán siete chicos.

Por su parte, la directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez, denunció que cada semana ven cómo no se cumplen las peticiones del archipiélago. Así, si la semana pasada el Ejecutivo solicitaba un calendario de derivaciones, esta semana solo se ha podido confirmar los traslados «de aquí a 15 días vista». De esta forma, a los 14 que se traslada a la península en los próximos días, les sucederán dos grupos de 20 en los siguientes 15 días. Además, tampoco se ha comunicado al Ejecutivo canario dónde se han creado nuevas plazas para acoger a los chicos –el Estado se comprometió a preparar 1.200–.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones subrayan el trabajo constante entre ambos gobiernos, y remarcan que 240 chicos ya han salido del sistema de acogida canario y que han accedido a plazas del sistema estatal. A ello, apuntan fuentes ministeriales, hay que sumar 40 chicos que ya han alcanzado la mayoría de edad y que han sido derivados al sistema de acogida de Protección Internacional estatal. Además, desde la cartera que dirige Elma Saiz informan de que se están habilitando más plazas y reforzando los equipos de atención especializada, además de mejorando las infraestructuras, para garantizar una atención digna a los chicos.

Desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario subrayan que son 184 niños solicitantes de protección internacional los que han sido, hasta ahora, trasladados al recurso estatal Canarias 50, en La Isleta, para permanecer allí de manera temporal hasta que se les adjudique una plaza en el sistema de protección estatal, preferiblemente en la península.

El tiempo corre y, como apuntan desde el Ejecutivo canario, de seguir con este ritmo en las derivaciones se terminaría de dar respuesta a los 1.003 menores solicitantes de asilo que acoge Canarias «en un año».

Cabe recordar que a los chicos se les hace entrevistas individualizadas para conocer sus intereses y mantener el interés superior del menor por encima de todo. Por ello, solo se cuenta para los traslados a aquellos que han mostrado su predisposición de seguir su ruta migratoria en otras regiones del territorio español. Sin embargo, como comentó la directora general de Protección a la Infancia, muchos de ellos ven que los días pasan y no han sido derivados, por lo que cambian su sentir y prefieren quedarse en las islas y seguir tramitando su solicitud desde aquí. Otros, por contra, han visto que algunos de sus compañeros han partido y deciden continuar su camino lejos de las islas. Así, el personal técnico ha detectado que, en estos momentos, hay 20 chicos en el Canarias 50 que «quieren dar el paso» a la península, por lo que serán entrevistados de nuevo.

Como consecuencia de la demora en los traslados, muchos de los chicos también alcanzan la mayoría de edad durante el tiempo de espera, aspecto que «preocupa» al Gobierno canario porque, a pesar de que contarían con la protección de se solicitantes de asilo, perderían la derivada por ser menores de edad.

Las llegadas a las islas caen un 46,7% a la espera de un repunte con las calmas de septiembre Continúa el descenso en las llegadas de personas migrantes a las islas. Según los últimos datos publicados en el balance elaborado por el Ministerio del Interior, de enero al 15 de agosto han arribado al archipiélago 11.883 personas migrantes a bordo de 196 embarcaciones, lo que supone un 46,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, en el que llegaron 22.304 personas. No obstante, el archipiélago se mantiene como la principal puerta de entrada de la migración al territorio español Esta tendencia a la baja, explicada por un mayor control fronterizo en los territorios de los que parten la mayoría de los cayucos, como es el caso de Mauritania, se mantiene a la espera de una mejora en las condiciones del mar en septiembre, lo que podría producir un repunte. En el resto del país, el total de migrantes llegados por vía marítima y terrestre continúa disminuyendo. Así, se ha registrado un descenso del 29,3%, ya que en estas fechas habían arribado al territorio, de manera irregular, 31.155 a diferencia de este año, cuando lo han hecho 22.040. No obstante, las cifras han aumentado en las llegadas vía marítima a Baleares y vía terrestre a Ceuta y Melilla. Este último dato también incluye a las personas que llegan a las ciudades autónomas a nado. De esta forma, las llegadas a Baleares han aumentado un 77% en lo que llevamos de año, con 4.323 personas migrantes en comparación con las 2.443 que arribaron a las costas baleares en 2024 en este mismo periodo de tiempo. Y es que la ruta argelina con el archipiélago balear como destino ha cobrado fuerza entre las mafias de la migración debido al aumento en los controles en otros países. Lo mismo ocurre en Melilla, que también ha experimentado un aumento del 114,3% en las llegadas a través del mar, ya que de siete personas en 2024 se ha pasado a 15. En el caso de Ceuta ha disminuido un 76,5%, puesto que de las 17 personas que arribaron a la ciudad autónoma en 2024, este año solo se ha registrado cuatro. La situación es diferente con las llegadas mediante vía terrestre. En el caso de Melilla, 128 personas más que en 2024 han accedido a la ciudad autónoma, registrando 166 llegadas de enero al 15 de agosto. Esto supone un 336,8% más que el año pasado. Lo mismo ocurren en Ceuta, donde el número de personas migrantes ha aumentado un 7,2%, con 1.721 llegadas, 116 más en comparación con el mismo periodo de 2024.