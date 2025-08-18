Clavijo reclama a Sánchez un decreto con los asuntos canarios pendientes El Cabildo de Lanzarote acogió la reunión entre los presidentes del Gobierno de España y de Canarias

El presidente canario y el presidente del Estado se reunieron este lunes en el Cabildo de Lanzarote.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 18:27 | Actualizado 19:24h.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este lunes a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, la aprobación de un decreto ley que aborde las cuestiones relativas a las islas que han quedado bloqueadas hasta la fecha por la situación de la política nacional.

Clavijo explicó en una comparecencia en el Cabildo de Lanzarote, en cuya sede se reunió con Sánchez, que hay cuestiones urgentes que no pueden seguir en el aire. El Gobierno canario preparará el borrador de decreto y lo trasladará a Sánchez.

Además, el presidente canario insistió en que hay que acelerar la salida de menores migrantes en situación de asilo, añadiendo al respecto que hay ONG que le han trasladado que sí hay plazas disponibles en la península.

«Nos hemos ido con tareas que hacer para articular esa agenda canaria» Fernando Clavijo Presidente del Gobierno de Canarias